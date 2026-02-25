لماذا يحلم برشلونة بخطف مرموش؟

يضع ملف تعويض ليفاندوفسكي على رأس أولوياته الصيف المقبل، في ظل تقدم المهاجم البولندي في السن، ورغبة المدرب الألماني هانزي في التعاقد مع مهاجم قادر على استثمار الكمّ الكبير من الفرص التي يصنعها الفريق.



وارتبط اسم النادي الكتالوني بعدة مهاجمين، يتقدمهم المصري عمر مرموش، لاعب ، الذي يثير مستقبله الجدل بسبب عدم مشاركته بانتظام.

وفي ما يلي أبرز الأسباب التي تجعل مرموش خيارًا مغريًا لبرشلونة:



1- مهاجم متعدد الأدوار



يمتاز مرموش بقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي؛ كجناح، وصانع ألعاب متقدم، ومهاجم صريح، هذه المرونة التكتيكية تمنح فليك "جوكرًا" يمكن توظيفه وفقًا لاحتياجات المباراة وخطة اللعب، وهو عنصر حاسم في الحديثة.

2- عامل السن والاستمرارية



بينما يبلغ ليفاندوفسكي 37 عامًا وسيصل إلى 38 بنهاية الموسم، فإن مرموش في السابعة والعشرين، ما يجعله خيارًا طويل الأمد قادرًا على خدمة المشروع الرياضي لسنوات مقبلة، مع هامش تطور إضافي.



3- الانسجام مع أسلوب فليك



يعتمد فليك على الضغط العالي والتحولات السريعة، وهو أسلوب يتقاطع مع المدرسة التي نشأ فيها مرموش في الدوري الألماني، وتطوّر بها في إنجلترا، سرعته وقدرته على التحرك دون كرة تجعله مناسبًا لمنظومة تعتمد على المرتفع.

4- المساهمة التهديفية وصناعة اللعب



لا يقتصر دور مرموش على إنهاء الهجمات، بل يملك القدرة على صناعة الفرص والمساهمة في البناء الهجومي، بفضل تحركاته بين الخطوط ورؤيته للملعب، وهو ما يتماشى مع فلسفة برشلونة القائمة على تنوع الحلول الهجومية.

5- قيمة سوقية معقولة نسبيًا



كان سيتي قد ضم اللاعب مقابل نحو 60 مليون جنيه إسترليني من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025.



وفي حال قرر النادي الإنجليزي بيعه، فمن غير المتوقع أن يتجاوز سعره كثيرًا هذا الرقم، ما يجعله خيارًا قابلًا للنقاش في ظل القيود المالية التي يعانيها برشلونة، مع إمكانية جدولة الصفقة على دفعات. (إرم نيوز)