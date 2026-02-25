تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

بشأن حمزة عبد الكريم.. قرار "عاجل" من برشلونة

Lebanon 24
25-02-2026 | 07:20
بشأن حمزة عبد الكريم.. قرار عاجل من برشلونة
طالب نادي برشلونة الإسباني لاعبه الصاعد حمزة عبد الكريم بالعودة إلى صفوفه خلال الساعات المقبلة، بعد سفره إلى مصر عقب تعثر حصوله على الوثائق الإدارية اللازمة.
 
وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، في بيان منشور على حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" أنه تلقى إخطارا رسميا من برشلونة يفيد بضرورة عودة اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الساعات المقبلة.

وأضاف البيان أن النادي الإسباني أوضح في خطابه أن "الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل والوثائق الإدارية اللازمة لوجود اللاعب بصفة قانونية ومستمرة مع النادي قد شارفت على الانتهاء، مما يتطلب حضوره شخصيا لإنهاء الأوراق الرسمية والانتظام في تدريبات الفريق لضمان استمراريته في المشروع الرياضي للنادي".
 
وغادر حمزة عبد الكريم صفوف برشلونة وعاد إلى مصر في الأيام الماضية من أجل تسريع الإجراءات البيروقراطية. (سكاي نيوز عربية) 
