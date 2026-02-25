تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بشأن حمزة عبد الكريم.. قرار "عاجل" من برشلونة
Lebanon 24
25-02-2026
|
07:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب نادي
برشلونة الإسباني
لاعبه الصاعد حمزة عبد
الكريم
بالعودة إلى صفوفه خلال الساعات المقبلة، بعد سفره إلى مصر عقب تعثر حصوله على الوثائق الإدارية اللازمة.
وذكر الاتحاد المصري
لكرة القدم
، الثلاثاء، في بيان منشور على حسابه الرسمي على منصة "
فيسبوك
" أنه تلقى إخطارا رسميا من
برشلونة
يفيد بضرورة عودة اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الساعات المقبلة.
وأضاف البيان أن النادي الإسباني أوضح في خطابه أن "الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل والوثائق الإدارية اللازمة لوجود اللاعب بصفة قانونية ومستمرة مع النادي قد شارفت على الانتهاء، مما يتطلب حضوره شخصيا لإنهاء الأوراق الرسمية والانتظام في تدريبات الفريق لضمان استمراريته في المشروع الرياضي للنادي".
وغادر حمزة عبد الكريم صفوف برشلونة وعاد إلى مصر في الأيام الماضية من أجل تسريع الإجراءات البيروقراطية. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث بين حمزة عبد الكريم وبرشلونة؟
Lebanon 24
ماذا يحدث بين حمزة عبد الكريم وبرشلونة؟
25/02/2026 18:54:36
25/02/2026 18:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعارة إلى الرديف.. الأهلي يعلن اتفاق انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
Lebanon 24
إعارة إلى الرديف.. الأهلي يعلن اتفاق انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
25/02/2026 18:54:36
25/02/2026 18:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حسم الاتفاق مع الأهلي... حمزة عبد الكريم في طريقه إلى برشلونة
Lebanon 24
بعد حسم الاتفاق مع الأهلي... حمزة عبد الكريم في طريقه إلى برشلونة
25/02/2026 18:54:36
25/02/2026 18:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" و"أمل" نعيا عبد الكريم نصرالله : للمشاركة في تشييعه الأولى من بعد الظهر
Lebanon 24
"حزب الله" و"أمل" نعيا عبد الكريم نصرالله : للمشاركة في تشييعه الأولى من بعد الظهر
25/02/2026 18:54:36
25/02/2026 18:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة الإسباني
نادي برشلونة
لكرة القدم
سكاي نيوز
كرة القدم
الكريم
الرياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
من سيكون خليفة الركراكي المحتمل لقيادة منتخب المغرب؟
Lebanon 24
من سيكون خليفة الركراكي المحتمل لقيادة منتخب المغرب؟
10:46 | 2026-02-25
25/02/2026 10:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب شجار جماعي.. غرامة ضخمة على تشيلسي ووست هام
Lebanon 24
بسبب شجار جماعي.. غرامة ضخمة على تشيلسي ووست هام
10:08 | 2026-02-25
25/02/2026 10:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإطاحة بإنتر ميلان.. رسالة ساخرة لبرشلونة
Lebanon 24
بعد الإطاحة بإنتر ميلان.. رسالة ساخرة لبرشلونة
09:13 | 2026-02-25
25/02/2026 09:13:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يحلم برشلونة بخطف مرموش؟
Lebanon 24
لماذا يحلم برشلونة بخطف مرموش؟
06:09 | 2026-02-25
25/02/2026 06:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من المدرّجات إلى الدبلوماسية.. هل تُشعل أزمة مشجعي السنغال توتراً مع المغرب؟
Lebanon 24
من المدرّجات إلى الدبلوماسية.. هل تُشعل أزمة مشجعي السنغال توتراً مع المغرب؟
04:30 | 2026-02-25
25/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:46 | 2026-02-25
من سيكون خليفة الركراكي المحتمل لقيادة منتخب المغرب؟
10:08 | 2026-02-25
بسبب شجار جماعي.. غرامة ضخمة على تشيلسي ووست هام
09:13 | 2026-02-25
بعد الإطاحة بإنتر ميلان.. رسالة ساخرة لبرشلونة
06:09 | 2026-02-25
لماذا يحلم برشلونة بخطف مرموش؟
04:30 | 2026-02-25
من المدرّجات إلى الدبلوماسية.. هل تُشعل أزمة مشجعي السنغال توتراً مع المغرب؟
03:36 | 2026-02-25
الاتحاد المغربي يحسم الجدل.. نفي رسمي لرحيل الركراكي
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 18:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 18:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 18:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24