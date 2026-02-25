تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بحث
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بسبب شجار جماعي.. غرامة ضخمة على تشيلسي ووست هام

Lebanon 24
25-02-2026 | 10:08
بسبب شجار جماعي.. غرامة ضخمة على تشيلسي ووست هام
بسبب شجار جماعي.. غرامة ضخمة على تشيلسي ووست هام photos 0
أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، توقيع غرامة مالية على تشيلسي ووست هام يونايتد قدرها 325 ألف جنيه إسترليني (439140 دولارًا) و300 ألف جنيه أخرى على التوالي؛ بسبب شجار جماعي حدث في نهاية مباراتهما في الدوري الممتاز الشهر الماضي.

وعوض تشيلسي تأخره بهدفين ليفوز 3-2 في قمة لندن يوم 31 كانون الثاني الماضي، لكن نحو 20 لاعبًا دخلوا في شجار جماعي في نهاية المباراة.
 
 ودفع جناح وست هام أداما تراوري مارك كوكوريلا لاعب تشيلسي أرضًا قبل أن يشتبك مع جواو بيدرو بينما تدخل لاعبون آخرون لفض الاشتباك.

وتلقى جون-كلير توديبو لاعب وست هام بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة تقنية الفيديو نظرًا لإمساكه بحلق بيدرو.
 
وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان: "زُعم أن تشيلسي فشل في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة و/ أو استفزازية في الدقيقة 95 تقريبًا، كما زُعم أيضًا أن وست هام يونايتد فشل في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة و/ أو استفزازية و/أو عنيفة في هذا الوقت".
 
وقال الاتحاد الإنكليزي إن الناديين أقرا بالتهم الموجهة إليهما. (إرم نيوز) 



