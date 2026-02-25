تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
من سيكون خليفة الركراكي المحتمل لقيادة منتخب المغرب؟
Lebanon 24
25-02-2026
|
10:46
مع تواتر الإشاعات حول رحيل وليد الركراكي عن المنتخب
المغربي
، ذكرت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز، مدرب
برشلونة
السابق، هو المرشح الأبرز لخلافة الركراكي على رأس الجهاز الفني لـ"أسود الأطلس".
وذكرت صحيفة "ماركا"
الإسبانية
، نقلا عن مصادر خاصة، أن مسؤولين
في الجامعة
الملكية المغربية
لكرة القدم
يرون في تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي.
ونفت الجامعة، الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن انفصالها عن وليد الركراكي، وذلك بعد حديث تقارير عن تقديم الركراكي لاستقالته من منصبه الذي شغله منذ عام 2022.
واعتبرت "ماركا"، أن مسألة رحيل الركراكي باتت أمرا محسوما رغم النفي المتكرر وعدم صدور أي إعلان رسمي، مؤكدة أن ذلك لن يتم إلا بعد التعاقد مع مدرب بديل.
وأشار المصدر إلى أن المسؤولين المغاربة مقتنعون بأن تشافي، الذي ترك برشلونة قبل عام ونصف، هو الخيار الأمثل لقيادة "أسود الأطلس" في
كأس العالم
2026، رغم أن المدرب الإسباني لا يفضل استلام الفرق في منتصف الطريق.
وبحسب الصحيفة، يبقى انضمام تشافي إلى
المغرب
رهينا بأمرين، الأول، بالإعلان الرسمي عن رحيل الركراكي الذي تأثر بعد خسارة
نهائي كأس
أمم إفريقيا أمام المنتخب
السنغالي
، ما رافق مسار الفريق من ضغوطات.
والثاني، التفاوض مع تشافي الذي قالت الصحيفة إنه لا يفضل استلام المشاريع في منتصف الطريق، مشيرة إلى أنه يفضل المشاريع الكبرى منذ بدايتها، غير أن المغرب يفصله فقط أربعة أشهر عن كأس العالم 2026. (سكاي نيوز عربية)
