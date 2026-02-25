من سيكون خليفة الركراكي المحتمل لقيادة منتخب المغرب؟

مع تواتر الإشاعات حول رحيل وليد الركراكي عن المنتخب ، ذكرت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز، مدرب السابق، هو المرشح الأبرز لخلافة الركراكي على رأس الجهاز الفني لـ"أسود الأطلس".



وذكرت صحيفة "ماركا" ، نقلا عن مصادر خاصة، أن مسؤولين الملكية المغربية يرون في تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي.



ونفت الجامعة، الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن انفصالها عن وليد الركراكي، وذلك بعد حديث تقارير عن تقديم الركراكي لاستقالته من منصبه الذي شغله منذ عام 2022.



واعتبرت "ماركا"، أن مسألة رحيل الركراكي باتت أمرا محسوما رغم النفي المتكرر وعدم صدور أي إعلان رسمي، مؤكدة أن ذلك لن يتم إلا بعد التعاقد مع مدرب بديل.



وأشار المصدر إلى أن المسؤولين المغاربة مقتنعون بأن تشافي، الذي ترك برشلونة قبل عام ونصف، هو الخيار الأمثل لقيادة "أسود الأطلس" في 2026، رغم أن المدرب الإسباني لا يفضل استلام الفرق في منتصف الطريق.

وبحسب الصحيفة، يبقى انضمام تشافي إلى رهينا بأمرين، الأول، بالإعلان الرسمي عن رحيل الركراكي الذي تأثر بعد خسارة أمم إفريقيا أمام المنتخب ، ما رافق مسار الفريق من ضغوطات.



والثاني، التفاوض مع تشافي الذي قالت الصحيفة إنه لا يفضل استلام المشاريع في منتصف الطريق، مشيرة إلى أنه يفضل المشاريع الكبرى منذ بدايتها، غير أن المغرب يفصله فقط أربعة أشهر عن كأس العالم 2026. (سكاي نيوز عربية)