حارس الأهلي السنغالي يسجل رقمًا قياسيًا في الدوري السعودي

حقق النجم إدوارد ميندي، حارس مرمى السعودي، رقمًا قياسيًا جديدًا مع فريقه في للمحترفين خلال الفوز على ضمك بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة التي أقيمت مساء الإثنين الماضي.

رقم قياسي للحارس السنغالي



تألق ميندي في المباراة بتصديات حاسمة حافظت على شباك الأهلي نظيفة، معززًا مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في البطولة هذا الموسم. ووفقًا لشبكة Daily Sports، فقد خاض ميندي مباراته الـ100 مع "الراقي"، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في 45 مباراة، فيما استقبل 97 هدفًا خلال هذه المباريات، ليواصل إثبات جدارته وتألقه منذ انضمامه إلى عام 2023.

ويبلغ ميندي 33 عامًا، ويعد عنصرًا أساسيًا تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، كما أنه الحارس الذي سجل أكبر عدد من الشباك النظيفة هذا الموسم في برصيد 10 مباريات.

ومع فوزه بدوري أبطال مع الأهلي وتجديد عقده حتى 2028، يبدو أن مستقبل ميندي مع النادي السعودي ما زال واعدًا ومليئًا بالإنجازات.

ويتصدر الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على النصر صاحب المركز الثاني، الذي يخوض مباراة أمام الحزم.