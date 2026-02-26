تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

فينيسيوس يقود ريال مدريد لدور 16 بدوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
26-02-2026 | 00:56
فينيسيوس يقود ريال مدريد لدور 16 بدوري أبطال أوروبا
سجل أوريليان تشواميني وفينيسيوس جونيور هدفين ليقودا ريال مدريد للفوز 2-1 إيابا على بنفيكا اليوم الأربعاء والتأهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنتيجة إجمالية 3-1.

ويواجه ريال مدريد في الدور المقبل مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة. وكان الفريق الإسباني قد فاز 1-صفر في لقاء الذهاب الذي شابته اتهامات فينيسيوس لجيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بتوجيه إهانات عنصرية.

وبدأ بنفيكا المباراة بشكل جيد وتقدم في الدقيقة 14 عندما انقض رافا سيلفا على كرة مرتدة وسجل هدفا من مسافة قريبة، لكن ريال مدريد رد على الفور.

وتعاون جونزالو بشكل رائع مع فيدريكو فالفيردي على الجناح الأيمن، ومرر اللاعب القادم من أوروجواي الكرة إلى تشواميني، الذي أطلق تسديدة منخفضة داخل القائم الأيمن في الدقيقة 16.

وظلت فرص الفريق البرتغالي قائمة حتى الدقيقة 80 عندما استحوذ فالفيردي على الكرة في وسط الملعب وأرسل تمريرة دقيقة إلى فينيسيوس.

وتغلب المهاجم البرازيلي على مصيدة التسلل، واندفع إلى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الزاوية البعيدة ليقود ريال إلى الدور التالي من البطولة التي فاز بها 15 مرة وهو رقم قياسي.
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

لكرة القدم

كرة القدم

على بن

فيردي

جمالي

