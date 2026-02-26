تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الهلال يحدد مدة غياب بنزيما

Lebanon 24
26-02-2026 | 01:27
A-
A+
الهلال يحدد مدة غياب بنزيما
الهلال يحدد مدة غياب بنزيما photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن نادي الهلال السعودي في بيان رسمي تفاصيل إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، موضحا أن الفحوصات أثبتت تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.
وأشار النادي إلى أن فترة غياب اللاعب ستتراوح بين 10 و15 يوما، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

كما كشف الهلال عن الحالة الطبية لبقية اللاعبين المصابين، ناصر الدوسري: غياب متوقع من 3 إلى 4 أسابيع بسبب إصابة في إصبع القدم.

في المقابل، عاد المهاجم الشاب محمد قادر ميتي إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الآلام العضلية التي أبعدته عن اللقاء الأخير أمام التعاون.

على الصعيد الإداري، كشفت تقارير إعلامية عن توجه مرتقب من الأمير الوليد بن طلال لتشكيل إدارة رياضية متكاملة، بدل الاكتفاء بتعيين مدير رياضي واحد.

وبحسب المصادر، سيضم الفريق الجديد محللي أداء وبيانات وعددا من الكشافين، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الفنية المقبلة، وتعزيز الاستقرار داخل النادي.

وفيما يتعلق بالمدرب سيموني إنزاغي، أكدت مصادر من داخل النادي أنه سيواصل مهامه حتى نهاية موسم 2025-2026، على أن يتم تقييم التجربة بعد ذلك.

وأشارت المصادر إلى وجود ثقة كبيرة في قدرة الإدارة الرياضية الجديدة على دعم الجهاز الفني، بما ينعكس إيجابيا على نتائج الفريق خلال المرحلة المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هدف بالكعب يمنح بنزيما جائزة "الأفضل" الأولى مع الهلال
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بنزيما إلى الهلال.. تقارير تتحدث عن حسم الصفقة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تعثر مفاجئ في صفقة انتقال كريم بنزيما إلى الهلال
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب عن مدة إدارة أميركا لفنزويلا: لا يوجد إطار زمني محدد
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24

كريم بنزيما

أعلن نادي

السعود

الرياض

الوليد

رياضي

الولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:58 | 2026-02-26
Lebanon24
02:53 | 2026-02-26
Lebanon24
02:48 | 2026-02-26
Lebanon24
00:56 | 2026-02-26
Lebanon24
23:00 | 2026-02-25
Lebanon24
16:05 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24