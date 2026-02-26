الهلال يحدد مدة غياب بنزيما

السعودي في بيان رسمي تفاصيل إصابة المهاجم الفرنسي ، موضحا أن الفحوصات أثبتت تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وأشار النادي إلى أن فترة غياب اللاعب ستتراوح بين 10 و15 يوما، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.



كما كشف الهلال عن الحالة الطبية لبقية اللاعبين المصابين، ناصر الدوسري: غياب متوقع من 3 إلى 4 أسابيع بسبب إصابة في إصبع القدم.



في المقابل، عاد المهاجم الشاب محمد قادر ميتي إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الآلام العضلية التي أبعدته عن اللقاء الأخير أمام التعاون.



على الصعيد الإداري، كشفت تقارير إعلامية عن توجه مرتقب من الأمير بن طلال لتشكيل إدارة رياضية متكاملة، بدل الاكتفاء بتعيين مدير واحد.



وبحسب المصادر، سيضم الفريق الجديد محللي أداء وبيانات وعددا من الكشافين، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الفنية المقبلة، وتعزيز الاستقرار داخل النادي.



وفيما يتعلق بالمدرب سيموني إنزاغي، أكدت مصادر من داخل النادي أنه سيواصل مهامه حتى نهاية موسم 2025-2026، على أن يتم تقييم التجربة بعد ذلك.



وأشارت المصادر إلى وجود ثقة كبيرة في قدرة الإدارة الرياضية الجديدة على دعم الجهاز الفني، بما ينعكس إيجابيا على نتائج الفريق خلال المرحلة المقبلة.

Advertisement