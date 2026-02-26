تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
في 2028.. الملاكمة الأولمبية تكافئ أبطالها بسخاء
Lebanon 24
26-02-2026
|
02:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس
الاتحاد الدولي
للملاكمة عمر كريمليف أن الاتحاد سيواصل مبادراته الداعمة للملاكمين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية "
لوس أنجلوس
2028"، عبر تخصيص مكافآت مالية للأبطال.
ويأتي ذلك امتدادا للسياسة التي طبقت خلال أولمبياد
باريس
2024.
وأوضح الروسي كريمليف، في بيان رسمي صادر من مدينة لوزان
السويسرية
، أن تمكين الرياضيين وتعزيز استقرارهم المهني والمالي يأتيان في مقدمة أولويات الاتحاد، انطلاقا من قناعة راسخة بأن توفير بيئة مستدامة يشكل أساسا لتطور الأبطال والمدربين والاتحادات الوطنية.
وأشار إلى أن الرياضيين يمثلون جوهر الحركة الرياضية، وهم من يمنحون البطولات قيمتها داخل الحلبة وخارجها، مؤكدا أن تخصيص مكافآت مالية يعكس تقدير الاتحاد لحجم التضحيات التي يقدمها الملاكمون، ويعد استثمارا طويل الأمد في مستقبل الملاكمة الأولمبية.
وكشف
رئيس الاتحاد
أن أكثر من 3 ملايين دولار خصصت كمكافآت خلال أولمبياد باريس 2024، وشملت اللاعبين حتى الدور ربع النهائي.
وحصل المتوجون بالميداليات الذهبية على 100 ألف دولار لكل فائز، جرى توزيعها بواقع 50 ألف دولار للرياضي، و25 ألفًا للمدرب، و25 ألفًا للاتحاد الوطني.
كما نال أصحاب الفضية 50 ألف دولار، والبرونزية 25 ألف دولار، وفق آلية التوزيع ذاتها، بينما حصل أصحاب
المركز الخامس
على 10 آلاف دولار لكل منهم.
وأكد كريمليف أن الاتحاد ماض في تطوير منظومة الحوافز خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة الملاكمة على الساحة الدولية ويدعم استقرار الأسرة الرياضية
بشكل عام
، مع اقتراب استحقاق لوس أنجلوس 2028.
