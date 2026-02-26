ميسي خارج اللعبة.. انتخابات برشلونة تشعل الجدل

يبدو أن لا يرحب بتورطه في مشهد انتخابات رئاسة في 15 آذار المقبل، رغم تكرار اسمه في الحملات الدعائية للمرشحين.

مع احتدام السباق بين المرشحين مثل وفيكتور فونت ومارك سيريا وآخرين، لجأ بعض المنافسين إلى استخدام إشارات وصور أو رسائل غير مباشرة مرتبطة بميسي في لافتاتهم وبرامجهم ، بهدف جذب دعم أصوات الأعضاء.



لكن ، الذي ترك النادي منذ عدة سنوات وهو الآن لاعب في ، لم يوافق على هذه الاستخدامات ولم يدخل في أي محادثات مع المرشحين، كما أنه لا يعتزم دعم أي طرف أو الانخراط في الحملة الانتخابية.



وأفادت تقارير أن اللاعب يشعر بـ الانزعاج من تداول اسمه وصورته دون إذن منه، وأن بعض اللوحات التي تمثل دعوات غير مباشرة لعودته إلى كانت مفاجأة لمحيطه، ولم تكن بالتنسيق معه.



وبالتالي، تبقى رسالته واضحة: لن يكون جزءا من الصراع الانتخابي، ولن يدعم أي مرشح رسميا، وهو يفضل الحفاظ على موقف حيادي بعيدا عن السياسات الداخلية للنادي.