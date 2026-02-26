تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
ميسي خارج اللعبة.. انتخابات برشلونة تشعل الجدل
Lebanon 24
26-02-2026
|
02:53
يبدو أن
ليونيل ميسي
لا يرحب بتورطه في مشهد انتخابات رئاسة
نادي برشلونة
في 15 آذار المقبل، رغم تكرار اسمه في الحملات الدعائية للمرشحين.
مع احتدام السباق بين المرشحين مثل
خوان لابورتا
وفيكتور فونت ومارك سيريا وآخرين، لجأ بعض المنافسين إلى استخدام إشارات وصور أو رسائل غير مباشرة مرتبطة بميسي في لافتاتهم وبرامجهم
الانتخابية
، بهدف جذب دعم أصوات الأعضاء.
لكن
ميسي
، الذي ترك النادي منذ عدة سنوات وهو الآن لاعب في
إنتر ميامي
، لم يوافق على هذه الاستخدامات ولم يدخل في أي محادثات مع المرشحين، كما أنه لا يعتزم دعم أي طرف أو الانخراط في الحملة الانتخابية.
وأفادت تقارير أن اللاعب يشعر بـ الانزعاج من تداول اسمه وصورته دون إذن منه، وأن بعض اللوحات التي تمثل دعوات غير مباشرة لعودته إلى
برشلونة
كانت مفاجأة لمحيطه، ولم تكن بالتنسيق معه.
وبالتالي، تبقى رسالته واضحة: لن يكون جزءا من الصراع الانتخابي، ولن يدعم أي مرشح رسميا، وهو يفضل الحفاظ على موقف حيادي بعيدا عن السياسات الداخلية للنادي.
