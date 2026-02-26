باريس سان جيرمان يواصل حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال

صعد إلى دور الـ16 لدوري أبطال ، على حساب ضيفه موناكو بتعادله معه (2-2) في "الدربي" الفرنسي الذي جمعهما مساء الأربعاء، ضمن الملحق المكمل.

تقدم فريق موناكو بهدف في الشوط الأول سجله لاعب خط وسطه الفرنسي ماغنيس أكليوش في الوقت الضائع منه.



ورد فريق بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، البرازيلي ماركوينهوس، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقتين (60، 66) على الترتيب.



ومن ثم سجل المدافع جوردان تيزيه هدف التعادل لنادي موناكو عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة .

وجدد فريق باريس بذلك فوزه على موناكو، بعد أن تغلب عليه في لقاء الذهاب أيضا بثلاثة اهداف مقابل هدفين، ليتأهل الفريق الباريسي إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال "التشامبيونزليغ" ويواصل مشوار حمل اللقب.