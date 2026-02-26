تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

باريس سان جيرمان يواصل حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال

Lebanon 24
26-02-2026 | 02:58
باريس سان جيرمان يواصل حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال
صعد فريق باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه موناكو بتعادله معه (2-2) في "الدربي" الفرنسي الذي جمعهما مساء الأربعاء، ضمن الملحق المكمل.
تقدم فريق موناكو بهدف في الشوط الأول سجله لاعب خط وسطه الفرنسي ماغنيس أكليوش في الوقت الضائع منه.

ورد فريق باريس سان جيرمان بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، البرازيلي ماركوينهوس، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقتين (60، 66) على الترتيب.

ومن ثم سجل المدافع الهولندي جوردان تيزيه هدف التعادل لنادي موناكو عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس.
وجدد فريق باريس سان جيرمان بذلك فوزه على موناكو، بعد أن تغلب عليه في لقاء الذهاب أيضا بثلاثة اهداف مقابل هدفين، ليتأهل الفريق الباريسي إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال "التشامبيونزليغ" ويواصل مشوار حمل اللقب.
باريس سان جيرمان يسدد 4 ملايين يورو لمبابي ضمن مستحقاته المالية
لويس إنريكي يحذر من إرهاق باريس سان جيرمان
أوّل لقب في العام 2026... "باريس سان جيرمان" يحصد "السوبر" الفرنسيّ
ريال مدريد يفقد رودريغو أمام بنفيكا في دوري الأبطال
فريق باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

دوري الأبطال

سان جيرمان

لكرة القدم

كرة القدم

الهولندي

