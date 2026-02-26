تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
"يايسله يفاجئ محرز".. إراحة قبل الرياض وعودة ديميرال
Lebanon 24
26-02-2026
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأ مدرب أهلي جدة الألماني ماتياس يايسله نجمه الجزائري
رياض
محرز بقرار استبعاده من قائمة الفريق المتجهة إلى العاصمة
الرياض
لمواجهة فريق الرياض، اليوم الخميس، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من
دوري
روشن.
وبحسب ما نقله الصحفي السعودي وليد سعيد عبر "إكس"، جاء استبعاد محرز رغم عدم معاناته من إصابة، إذ فضّل يايسله إراحته تحسباً لتعرضه لأي إصابة قبل سلسلة مواجهات قوية تنتظر الفريق، يتقدمها ديربي الاتحاد بعد أسبوع.
ولم يكن محرز الوحيد خارج القائمة، إذ قرر يايسله أيضاً استبعاد لاعب الوسط الفرنسي إنزو ميلوت من بعثة المباراة.
في المقابل، استعاد الأهلي خدمات مدافعه
التركي
ميريح ديميرال بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته منذ مواجهة
الخليج
في "20 كانون الثاني". ويُعد ديميرال من العناصر الأساسية، وقد شارك في 24 مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
وبعد لقاء الرياض، تنتظر الأهلي خمس مباريات حاسمة هذا الموسم، بينها مواجهتان أمام الدحيل في ذهاب وإياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مباريات الاتحاد والقادسية في الدوري، والهلال في نصف نهائي كأس الملك. (كووورة)
