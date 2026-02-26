"صلاح أصعب خصومه".. إريك غارسيا يكشف أحلامه ويتمنى عودة ميسي وسواريز

قدّم مدافع إريك غارسيا إجابات لافتة في فقرة الأسئلة السريعة خلال حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" ، متحدثاً عن أصعب لاعب واجهه وأحلامه الكبرى وتمنياته بشأن ليونيل .



واختار غارسيا ، نجم ليفربول، كأصعب لاعب اضطر للدفاع ضده، مؤكداً أنه شكّل له أكبر تحدٍ، في إشارة إلى مواجهاته معه في الدوري الإنكليزي عندما كان يلعب بقميص .



وعن الحلم الذي لم يحققه بعد، قال غارسيا إن طموحه يتمثل في الفوز بلقبي وكأس العالم، معتبراً أنهما قمة ما يطمح إليه أي لاعب.



وفي تقييمه لأفضل قلب دفاع في حالياً، رشّح زميله في برشلونة باو كوبارسي، فيما أشار إلى أن المدافع الذي يراقبه ويتعلم منه هو الهولندي فيرجيل فان دايك.



وعن صفقات يتمناها لبرشلونة، فاجأ غارسيا باختياره ليونيل ميسي ولويس سواريز.



وخارج ، قال إن هوايته المفضلة اللعب على "البلايستيشن" ومتابعة كرة السلة، كاشفاً أن آخر ما اشتراه كان غرفة علاج بالأكسجين عالي الضغط للمساعدة في الحفاظ على جاهزيته البدنية.

