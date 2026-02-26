تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
"صلاح أصعب خصومه".. إريك غارسيا يكشف أحلامه ويتمنى عودة ميسي وسواريز
Lebanon 24
26-02-2026
|
07:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّم مدافع
برشلونة
إريك غارسيا إجابات لافتة في فقرة الأسئلة السريعة خلال حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"
الإسبانية
، متحدثاً عن أصعب لاعب واجهه وأحلامه الكبرى وتمنياته بشأن ليونيل
ميسي
.
واختار غارسيا
محمد صلاح
، نجم ليفربول، كأصعب لاعب اضطر للدفاع ضده، مؤكداً أنه شكّل له أكبر تحدٍ، في إشارة إلى مواجهاته معه في الدوري الإنكليزي عندما كان يلعب بقميص
مانشستر سيتي
.
وعن الحلم الذي لم يحققه بعد، قال غارسيا إن طموحه يتمثل في الفوز بلقبي
دوري أبطال أوروبا
وكأس العالم، معتبراً أنهما قمة ما يطمح إليه أي لاعب.
وفي تقييمه لأفضل قلب دفاع في
أوروبا
حالياً، رشّح زميله في برشلونة باو كوبارسي، فيما أشار إلى أن المدافع الذي يراقبه ويتعلم منه هو الهولندي فيرجيل فان دايك.
وعن صفقات يتمناها لبرشلونة، فاجأ غارسيا باختياره
الثنائي
ليونيل ميسي ولويس سواريز.
وخارج
كرة القدم
، قال إن هوايته المفضلة اللعب على "البلايستيشن" ومتابعة كرة السلة، كاشفاً أن آخر ما اشتراه كان غرفة علاج بالأكسجين عالي الضغط للمساعدة في الحفاظ على جاهزيته البدنية.
