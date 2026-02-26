تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"صلاح أصعب خصومه".. إريك غارسيا يكشف أحلامه ويتمنى عودة ميسي وسواريز

Lebanon 24
26-02-2026 | 07:02
A-
A+
صلاح أصعب خصومه.. إريك غارسيا يكشف أحلامه ويتمنى عودة ميسي وسواريز
صلاح أصعب خصومه.. إريك غارسيا يكشف أحلامه ويتمنى عودة ميسي وسواريز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قدّم مدافع برشلونة إريك غارسيا إجابات لافتة في فقرة الأسئلة السريعة خلال حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، متحدثاً عن أصعب لاعب واجهه وأحلامه الكبرى وتمنياته بشأن ليونيل ميسي.

واختار غارسيا محمد صلاح، نجم ليفربول، كأصعب لاعب اضطر للدفاع ضده، مؤكداً أنه شكّل له أكبر تحدٍ، في إشارة إلى مواجهاته معه في الدوري الإنكليزي عندما كان يلعب بقميص مانشستر سيتي.

وعن الحلم الذي لم يحققه بعد، قال غارسيا إن طموحه يتمثل في الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، معتبراً أنهما قمة ما يطمح إليه أي لاعب.

وفي تقييمه لأفضل قلب دفاع في أوروبا حالياً، رشّح زميله في برشلونة باو كوبارسي، فيما أشار إلى أن المدافع الذي يراقبه ويتعلم منه هو الهولندي فيرجيل فان دايك.

وعن صفقات يتمناها لبرشلونة، فاجأ غارسيا باختياره الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وخارج كرة القدم، قال إن هوايته المفضلة اللعب على "البلايستيشن" ومتابعة كرة السلة، كاشفاً أن آخر ما اشتراه كان غرفة علاج بالأكسجين عالي الضغط للمساعدة في الحفاظ على جاهزيته البدنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلوت يكشف دوره في عودة صلاح مع ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يهاجم خصومه... ويكشف ملامح "محوره الجديد"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
غارسيا يتمسّك بالأمل رغم رباعية أتلتيكو: "نستطيع قلب النتيجة"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر "قاعدة دييغو غارسيا"!
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

كأس العالم

محمد صلاح

الإسبانية

كرة القدم

برشلونة

مانشستر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-02-26
Lebanon24
08:17 | 2026-02-26
Lebanon24
08:15 | 2026-02-26
Lebanon24
06:00 | 2026-02-26
Lebanon24
02:58 | 2026-02-26
Lebanon24
02:53 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24