مستشار سابق في سيتي يضيّق خيارات صلاح بعد تراجع مستواه

كشف ستيفان بورسون، المستشار المالي السابق لمانشستر سيتي، عن الوجهة الأقرب للنجم في حال قرر مغادرة ، معتبراً أن يبقى الخيار الوحيد أمامه إذا رحل عن " ".



وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في حزيران 2027، وسط حديث عن غموض يحيط بمستقبله بعد تراجع مردوده هذا الموسم. وبحسب بورسون في تصريحات لموقع "Football Insider"، فإن ارتفاع راتب صلاح يقلّص البدائل المتاحة خارج ليفربول.



وأشار بورسون إلى أن صلاح جدّد عقده في "نيسان" الماضي حتى حزيران 2027، مضيفاً أن احتمالات خروجه تتجه نحو إذا أراد الرحيل، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن القرار النهائي يبقى غير واضح.



وأوضح أن صلاح يُعد الأعلى أجراً في ليفربول إلى جانب فيرجيل فان دايك، حيث يتقاضى الاثنان نحو "400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً"، إضافة إلى مكافآت من حقوق الصورة وعقود الرعاية.



وقال بورسون "الدوري السعودي هو الوجهة الوحيدة لصلاح حال رحيله عن ليفربول"، مضيفاً "لا نعرف ما إذا كانت السعودية تريد استثمار هذا المبلغ لشراء صلاح". وتابع أن اللاعب قد يفضّل إكمال عقده "براتب ضخم"، معتبراً أن الخيارات الأخرى محدودة جداً بسبب حجم دخله، وأن الاحتمالين الأبرز هما "السعودية أو البقاء حتى نهاية العقد".

Advertisement