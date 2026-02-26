تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

مستشار سابق في سيتي يضيّق خيارات صلاح بعد تراجع مستواه

Lebanon 24
26-02-2026 | 08:15
مستشار سابق في سيتي يضيّق خيارات صلاح بعد تراجع مستواه
كشف ستيفان بورسون، المستشار المالي السابق لمانشستر سيتي، عن الوجهة الأقرب للنجم المصري محمد صلاح في حال قرر مغادرة ليفربول، معتبراً أن الدوري السعودي يبقى الخيار الوحيد أمامه إذا رحل عن "أنفيلد".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في حزيران 2027، وسط حديث عن غموض يحيط بمستقبله بعد تراجع مردوده هذا الموسم. وبحسب بورسون في تصريحات لموقع "Football Insider"، فإن ارتفاع راتب صلاح يقلّص البدائل المتاحة خارج ليفربول.

وأشار بورسون إلى أن صلاح جدّد عقده في "نيسان" الماضي حتى حزيران 2027، مضيفاً أن احتمالات خروجه تتجه نحو السعودية إذا أراد الرحيل، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن القرار النهائي يبقى غير واضح.

وأوضح أن صلاح يُعد الأعلى أجراً في ليفربول إلى جانب فيرجيل فان دايك، حيث يتقاضى الاثنان نحو "400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً"، إضافة إلى مكافآت من حقوق الصورة وعقود الرعاية.

وقال بورسون "الدوري السعودي هو الوجهة الوحيدة لصلاح حال رحيله عن ليفربول"، مضيفاً "لا نعرف ما إذا كانت السعودية تريد استثمار هذا المبلغ لشراء صلاح". وتابع أن اللاعب قد يفضّل إكمال عقده "براتب ضخم"، معتبراً أن الخيارات الأخرى محدودة جداً بسبب حجم دخله، وأن الاحتمالين الأبرز هما "السعودية أو البقاء حتى نهاية العقد".
