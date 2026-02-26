"تأهل مقلق لسان جيرمان".. الصحافة الفرنسية تنتقد أداء حامل اللقب أمام موناكو

تأهل إلى ثمن نهائي بعدما تعادل مع "2-2" في الإياب، مستفيداً من فوزه ذهاباً ليحسم المواجهة "5-4" في مجموع المباراتين، لكن الأداء لم يترك انطباعاً مطمئناً، وفق ما عكسته عقب اللقاء.



صحيفة "ليكيب" اختارت عنواناً حاداً "بدون مجد"، ووصفت بـ"النائم" الذي انتزع تأهلاً اعتبرته "مقلقاً".



أما "لو باريزيان" فذهبت إلى نبرة أكثر مباشرة بعنوان "لا شيء يدعو للفخر"، وتحدثت عن فريق "كافح بشدة" لإقصاء موناكو، معتبرة أن باريس لم يُظهر ما اعتاد تقديمه في محطات أوروبية سابقة، لا من حيث العزيمة ولا السيطرة ولا القدرة على ضرب الخصم بهجمات خاطفة. وأضافت أن موناكو كان الأفضل لفترات مؤثرة، بينها 45 دقيقة في الإياب ومرحلة صعبة في الوقت بدل الضائع، قبل أن تخلص إلى أن باريس مطالب بالعودة إلى مستواه إذا أراد الاستمرار في البطولة.



بدورها، قالت "لو فيغارو" إن عبر إلى دور الـ16 من دون أداء "مبهر أو مطمئن"، ووصفت الفريق بأنه بدا "مرتبكاً"، فيما اعتبرت إذاعة "فرانس بلو باريس" أن المباراة كانت "معقدة" بالنسبة لحامل اللقب.



الانتقاد امتد أيضاً إلى التحليل التلفزيوني، إذ رأى دانيال ريولو عبر "آر إم سي سبورت" أن سان جيرمان لن يذهب بعيداً في إذا لم يستعد "المحرك" الذي بُني عليه فريق الموسم الماضي، مشيراً تحديداً إلى خط الوسط.

