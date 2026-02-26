تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"تأهل مقلق لسان جيرمان".. الصحافة الفرنسية تنتقد أداء حامل اللقب أمام موناكو

Lebanon 24
26-02-2026 | 08:17
A-
A+
تأهل مقلق لسان جيرمان.. الصحافة الفرنسية تنتقد أداء حامل اللقب أمام موناكو
تأهل مقلق لسان جيرمان.. الصحافة الفرنسية تنتقد أداء حامل اللقب أمام موناكو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تأهل باريس سان جيرمان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل مع موناكو "2-2" في الإياب، مستفيداً من فوزه ذهاباً ليحسم المواجهة "5-4" في مجموع المباراتين، لكن الأداء لم يترك انطباعاً مطمئناً، وفق ما عكسته الصحافة الفرنسية عقب اللقاء.

صحيفة "ليكيب" اختارت عنواناً حاداً "بدون مجد"، ووصفت باريس بـ"النائم" الذي انتزع تأهلاً اعتبرته "مقلقاً".

أما "لو باريزيان" فذهبت إلى نبرة أكثر مباشرة بعنوان "لا شيء يدعو للفخر"، وتحدثت عن فريق "كافح بشدة" لإقصاء موناكو، معتبرة أن باريس لم يُظهر ما اعتاد تقديمه في محطات أوروبية سابقة، لا من حيث العزيمة ولا السيطرة ولا القدرة على ضرب الخصم بهجمات خاطفة. وأضافت أن موناكو كان الأفضل لفترات مؤثرة، بينها 45 دقيقة في الإياب ومرحلة صعبة في الوقت بدل الضائع، قبل أن تخلص إلى أن باريس مطالب بالعودة إلى مستواه إذا أراد الاستمرار في البطولة.

بدورها، قالت "لو فيغارو" إن سان جيرمان عبر إلى دور الـ16 من دون أداء "مبهر أو مطمئن"، ووصفت الفريق بأنه بدا "مرتبكاً"، فيما اعتبرت إذاعة "فرانس بلو باريس" أن المباراة كانت "معقدة" بالنسبة لحامل اللقب.

الانتقاد امتد أيضاً إلى التحليل التلفزيوني، إذ رأى دانيال ريولو عبر "آر إم سي سبورت" أن سان جيرمان لن يذهب بعيداً في دوري الأبطال إذا لم يستعد "المحرك" الذي بُني عليه فريق الموسم الماضي، مشيراً تحديداً إلى خط الوسط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول كردي: المفاوضات بين دمشق وقسد "انهارت تماما"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: باريس ترفض تهديدات ترامب برسوم على بعض صادراتها "للتأثير على سياستها الخارجية"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"صرخة المودعين" أمام السفارة الفرنسية: السيادة خط أحمر ونرفض شطب الودائع
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

الصحافة الفرنسية

دوري الأبطال

سان جيرمان

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-02-26
Lebanon24
08:15 | 2026-02-26
Lebanon24
07:02 | 2026-02-26
Lebanon24
06:00 | 2026-02-26
Lebanon24
02:58 | 2026-02-26
Lebanon24
02:53 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24