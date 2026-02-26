تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
"تأهل مقلق لسان جيرمان".. الصحافة الفرنسية تنتقد أداء حامل اللقب أمام موناكو
Lebanon 24
26-02-2026
|
08:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهل
باريس سان جيرمان
إلى ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا
بعدما تعادل مع
موناكو
"2-2" في الإياب، مستفيداً من فوزه ذهاباً ليحسم المواجهة "5-4" في مجموع المباراتين، لكن الأداء لم يترك انطباعاً مطمئناً، وفق ما عكسته
الصحافة الفرنسية
عقب اللقاء.
صحيفة "ليكيب" اختارت عنواناً حاداً "بدون مجد"، ووصفت
باريس
بـ"النائم" الذي انتزع تأهلاً اعتبرته "مقلقاً".
أما "لو باريزيان" فذهبت إلى نبرة أكثر مباشرة بعنوان "لا شيء يدعو للفخر"، وتحدثت عن فريق "كافح بشدة" لإقصاء موناكو، معتبرة أن باريس لم يُظهر ما اعتاد تقديمه في محطات أوروبية سابقة، لا من حيث العزيمة ولا السيطرة ولا القدرة على ضرب الخصم بهجمات خاطفة. وأضافت أن موناكو كان الأفضل لفترات مؤثرة، بينها 45 دقيقة في الإياب ومرحلة صعبة في الوقت بدل الضائع، قبل أن تخلص إلى أن باريس مطالب بالعودة إلى مستواه إذا أراد الاستمرار في البطولة.
بدورها، قالت "لو فيغارو" إن
سان جيرمان
عبر إلى دور الـ16 من دون أداء "مبهر أو مطمئن"، ووصفت الفريق بأنه بدا "مرتبكاً"، فيما اعتبرت إذاعة "فرانس بلو باريس" أن المباراة كانت "معقدة" بالنسبة لحامل اللقب.
الانتقاد امتد أيضاً إلى التحليل التلفزيوني، إذ رأى دانيال ريولو عبر "آر إم سي سبورت" أن سان جيرمان لن يذهب بعيداً في
دوري الأبطال
إذا لم يستعد "المحرك" الذي بُني عليه فريق الموسم الماضي، مشيراً تحديداً إلى خط الوسط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول كردي: المفاوضات بين دمشق وقسد "انهارت تماما"
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول كردي: المفاوضات بين دمشق وقسد "انهارت تماما"
26/02/2026 17:07:38
26/02/2026 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
Lebanon 24
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
26/02/2026 17:07:38
26/02/2026 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: باريس ترفض تهديدات ترامب برسوم على بعض صادراتها "للتأثير على سياستها الخارجية"
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: باريس ترفض تهديدات ترامب برسوم على بعض صادراتها "للتأثير على سياستها الخارجية"
26/02/2026 17:07:38
26/02/2026 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"صرخة المودعين" أمام السفارة الفرنسية: السيادة خط أحمر ونرفض شطب الودائع
Lebanon 24
"صرخة المودعين" أمام السفارة الفرنسية: السيادة خط أحمر ونرفض شطب الودائع
26/02/2026 17:07:38
26/02/2026 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
الصحافة الفرنسية
دوري الأبطال
سان جيرمان
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"فينيسيوس يفكّ شفرة مورينيو".. هدفان أمام بنفيكا ورقم أول في دوري الأبطال
Lebanon 24
"فينيسيوس يفكّ شفرة مورينيو".. هدفان أمام بنفيكا ورقم أول في دوري الأبطال
09:15 | 2026-02-26
26/02/2026 09:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار سابق في سيتي يضيّق خيارات صلاح بعد تراجع مستواه
Lebanon 24
مستشار سابق في سيتي يضيّق خيارات صلاح بعد تراجع مستواه
08:15 | 2026-02-26
26/02/2026 08:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"صلاح أصعب خصومه".. إريك غارسيا يكشف أحلامه ويتمنى عودة ميسي وسواريز
Lebanon 24
"صلاح أصعب خصومه".. إريك غارسيا يكشف أحلامه ويتمنى عودة ميسي وسواريز
07:02 | 2026-02-26
26/02/2026 07:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"يايسله يفاجئ محرز".. إراحة قبل الرياض وعودة ديميرال
Lebanon 24
"يايسله يفاجئ محرز".. إراحة قبل الرياض وعودة ديميرال
06:00 | 2026-02-26
26/02/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يواصل حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يواصل حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال
02:58 | 2026-02-26
26/02/2026 02:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـ"F-22"
Lebanon 24
طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـ"F-22"
12:00 | 2026-02-25
25/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
16:17 | 2026-02-25
25/02/2026 04:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
01:30 | 2026-02-26
26/02/2026 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقصف الأميركيين.. تقرير من واشنطن يحذر
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقصف الأميركيين.. تقرير من واشنطن يحذر
14:27 | 2026-02-25
25/02/2026 02:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
11:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:15 | 2026-02-26
"فينيسيوس يفكّ شفرة مورينيو".. هدفان أمام بنفيكا ورقم أول في دوري الأبطال
08:15 | 2026-02-26
مستشار سابق في سيتي يضيّق خيارات صلاح بعد تراجع مستواه
07:02 | 2026-02-26
"صلاح أصعب خصومه".. إريك غارسيا يكشف أحلامه ويتمنى عودة ميسي وسواريز
06:00 | 2026-02-26
"يايسله يفاجئ محرز".. إراحة قبل الرياض وعودة ديميرال
02:58 | 2026-02-26
باريس سان جيرمان يواصل حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال
02:53 | 2026-02-26
ميسي خارج اللعبة.. انتخابات برشلونة تشعل الجدل
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24