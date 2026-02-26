تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
"فينيسيوس يفكّ شفرة مورينيو".. هدفان أمام بنفيكا ورقم أول في دوري الأبطال
Lebanon 24
26-02-2026
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل فينيسيوس جونيور رقماً شخصياً غير مسبوق في مواجهة المدرب
البرتغالي
جوزيه مورينيو، بعدما قاد
ريال مدريد
لتخطي بنفيكا والتأهل إلى ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا
بالفوز ذهاباً وإياباً.
وانتصر
ريال
مدريد
"2-1" في إياب الملحق على ملعب "برنابيو"، بعد أسبوع من فوزه ذهاباً "1-0" في لشبونة، ليضمن العبور وينتظر مواجهة
مانشستر
سيتي أو سبورتينغ لشبونة.
وفي المباراتين، سجّل فينيسيوس هدف الحسم، إذ أطلق تسديدة أرضية من الجهة اليسرى استقرت في الزاوية البعيدة في الإياب، بعدما كان قد سجّل هدفاً قوياً في الذهاب، واحتفل في اللقطتين برقصة السامبا قرب الراية الركنية.
وبحسب إحصاءات "أوبتا"، أصبح فينيسيوس أول لاعب في تاريخ
دوري
أبطال
أوروبا
يسجل في مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور إقصائي أمام فريق يدربه مورينيو.
وبالأرقام، يُعد فينيسيوس الأكثر مساهمة تهديفية مع ريال مدريد في الأدوار الإقصائية للبطولة منذ انضمامه، إذ شارك تهديفياً في "17" مواجهة إقصائية من أصل "20"، وفق صحيفة "آس"
الإسبانية
. وفي المجمل، سجل "14" هدفاً وصنع "12" في "37" مباراة إقصائية بدوري الأبطال.
وعلى صعيد الهدافين في الأدوار الإقصائية، لا يتفوق عليه في البطولة سوى كريم بنزيما وكيليان مبابي (18 لكل منهما)، وإيرلينغ هالاند (16)، وروبرت ليفاندوفسكي (15).
الأكثر قراءة
طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـ"F-22"
Lebanon 24
طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـ"F-22"
12:00 | 2026-02-25
25/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
16:17 | 2026-02-25
25/02/2026 04:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
01:30 | 2026-02-26
26/02/2026 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقصف الأميركيين.. تقرير من واشنطن يحذر
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقصف الأميركيين.. تقرير من واشنطن يحذر
14:27 | 2026-02-25
25/02/2026 02:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
11:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
