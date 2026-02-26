"فينيسيوس يفكّ شفرة مورينيو".. هدفان أمام بنفيكا ورقم أول في دوري الأبطال

سجل فينيسيوس جونيور رقماً شخصياً غير مسبوق في مواجهة المدرب جوزيه مورينيو، بعدما قاد لتخطي بنفيكا والتأهل إلى ثمن نهائي بالفوز ذهاباً وإياباً.



وانتصر "2-1" في إياب الملحق على ملعب "برنابيو"، بعد أسبوع من فوزه ذهاباً "1-0" في لشبونة، ليضمن العبور وينتظر مواجهة سيتي أو سبورتينغ لشبونة.



وفي المباراتين، سجّل فينيسيوس هدف الحسم، إذ أطلق تسديدة أرضية من الجهة اليسرى استقرت في الزاوية البعيدة في الإياب، بعدما كان قد سجّل هدفاً قوياً في الذهاب، واحتفل في اللقطتين برقصة السامبا قرب الراية الركنية.



وبحسب إحصاءات "أوبتا"، أصبح فينيسيوس أول لاعب في تاريخ أبطال يسجل في مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور إقصائي أمام فريق يدربه مورينيو.



وبالأرقام، يُعد فينيسيوس الأكثر مساهمة تهديفية مع ريال مدريد في الأدوار الإقصائية للبطولة منذ انضمامه، إذ شارك تهديفياً في "17" مواجهة إقصائية من أصل "20"، وفق صحيفة "آس" . وفي المجمل، سجل "14" هدفاً وصنع "12" في "37" مباراة إقصائية بدوري الأبطال.



وعلى صعيد الهدافين في الأدوار الإقصائية، لا يتفوق عليه في البطولة سوى كريم بنزيما وكيليان مبابي (18 لكل منهما)، وإيرلينغ هالاند (16)، وروبرت ليفاندوفسكي (15).

