Najib Mikati
خاص

ليلة الملحق تكشف الحقيقة.. من يملك شخصية الأبطال ومن يسقط تحت الضغط

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-02-2026 | 10:12
ليلة الملحق تكشف الحقيقة.. من يملك شخصية الأبطال ومن يسقط تحت الضغط
ليلة الملحق تكشف الحقيقة.. من يملك شخصية الأبطال ومن يسقط تحت الضغط photos 0
حسمت مباريات إياب الملحق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء 25 شباط أربع بطاقات إلى ثمن النهائي، لكنها قدّمت أيضاً صورة واضحة عن تفاوت المستويات بين فرق حسمت التأهل بالسيطرة والإيقاع، وأخرى مرّت بأقل مجهود، وثالثة دفعت ثمن أخطاء تفاصيل لا تُغتفر في هذا الدور.
 
أتالانتا كان صاحب الأداء الأوضح. الفريق قلب خسارة الذهاب 2 0 أمام دورتموند إلى فوز 4 -1 في برغامو، وتأهل بمجموع 4- 3. الفارق لم يكن في ركلة الجزاء المتأخرة فقط، بل في الطريقة التي فرض فيها أتالانتا اللعب في نصف ملعب الخصم، وسرعة استعادة الكرة، وكثافة الحضور داخل منطقة الجزاء. دورتموند عانى في التحولات الدفاعية وارتكب أخطاء في التمركز تحت ضغط متواصل، ثم دخل في توتر الدقائق الأخيرة بعد طرد رامي بنسبعيني واحتساب ركلة جزاء سجّل منها لازار ساماردجيتش في الوقت بدل الضائع.
 
الملكي يحسمها بغياب مبابي
ريال مدريد تأهل أمام بنفيكا بفوز 2 -1 في برنابيو وبمجموع 3 -1. المباراة عكست ريال مدريد بوجه عملي أكثر من كونه متوهجاً، لحظات حسم في التوقيت الصحيح، ثم إدارة فترات المباراة بلا اندفاع زائد. بنفيكا بدأ بشكل قوي ونجح في إرباك إيقاع البداية، لكن ريال مدريد رد سريعاً عبر تشواميني قبل أن يحسم فينيسيوس جونيور الهدف الفاصل في الشوط الثاني. ووسط غياب كيليان مبابي وتألف فينيسيوس، الريال لم يحتاج إلى ضغط متواصل، لكنه احتاج إلى فعالية أعلى في الثلث الأخير، مع بقاء ملاحظات على المساحات التي سمح بها دفاعياً عندما ارتفع إيقاع بنفيكا.
 
الوصيف تخطى الامتحان
باريس سان جيرمان، وصيف بطل دوري أبطال اوروبا للعام الماضي، عبر على حساب موناكو بتعادل 2- 2 في الإياب وبمجموع 5-4. المستوى كان متذبذباً بين شوط أول منح موناكو أفضلية التقدم، ثم شوط ثانٍ تغيّر بعد طرد مامادو كوليبالي في الدقيقة 58. باريس استثمر التفوق العددي وسجل هدفين متتاليين عبر ماركينيوس ثم خفيتشا كفاراتسخيليا، قبل أن يعود موناكو ويعادل في الوقت بدل الضائع عبر جوردان تيزي. باريس امتلك أدوات كافية لقلب النتيجة عند توفر المساحات، لكنه عانى في السيطرة على نهايات المباراة عندما تحولت الدقائق الأخيرة إلى لعب مباشر وضغط ثانٍ من موناكو رغم النقص.
 
"السيدة العجوز" سقطت
"السيدة العجوز" يوفنتوس قدّم عودة على مستوى النتيجة لكنه ودّع. فاز 3- 2 بعد التمديد على غالطة سراي في تورينو، إلا أن الفريق التركي تأهل بمجموع 7- 5. يوفنتوس عادل الفارق عبر ركلة جزاء للوكا تيلي ثم هدفين من غاتي ومكيني، رغم طرد لويد كيلي، لكن غالطة سراي حسم في الوقت الإضافي بهدفين من أوسيمين وباريش ألبير يلماز.  المشكلة الأساسية ليوفنتوس كانت أنه لعب مباراة مطاردة منذ البداية بسبب نتيجة الذهاب، وعندما وصل إلى لحظة معادلة الإجمالي لم ينجح في ضبط التحولات خلف ظهر خطه الأخير في التمديد.
 
المرحلة التالية ستكون قرعة ثمن النهائي يوم الجمعة 27 شباط 2026، مع انضمام المتأهلين من الملحق إلى أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري الذين سيكونون في خانة المصنفين.
 
وبالعودة إلى ليلة الثلاثاء 24 شباط 2026، كانت الصورة مكملة للقراءة نفسها. أتلتيكو مدريد عبر بأفضلية هجومية واضحة أمام كلوب بروج عبر فوز 4-1 وتأهل 7-4، بينما كان خروج إنتر أمام بودو غليمت مؤشراً على أن الفوارق البدنية والانتقال السريع قد تقلب أسماء كبيرة عندما يغيب الانضباط في مناطق الحسم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص

رياضة

مقالات لبنان24

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

أوروبا

التركي

اوروبا

باريس

الترك

جمالي

خاص "لبنان 24"

