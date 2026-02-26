ديون "أستون فيلا" قد تدفعه إلى بيع نجومه!

بعد تسجيله خسائر ماليّة كبيرة بلغت 97 مليون ، قد يضحي نادي " " الإنكليزي بأبرز نجومه خلال نافذة الانتقالات المقبلة.

وتأتي هذه الأزمة نتيجة استراتيجية النادي القائمة على الإنفاق الضخم لتعزيز التنافسية والوصول إلى ، مما أدى إلى تجاوز المصروفات لحجم الإيرادات بشكل مستمرّ. (الامارات 24)