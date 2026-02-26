تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
6
o
بشري
7
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
ديون "أستون فيلا" قد تدفعه إلى بيع نجومه!
Lebanon 24
26-02-2026
|
14:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تسجيله خسائر ماليّة كبيرة بلغت 97 مليون
يورو
، قد يضحي نادي "
أستون فيلا
" الإنكليزي بأبرز نجومه خلال نافذة الانتقالات المقبلة.
وتأتي هذه الأزمة نتيجة استراتيجية النادي القائمة على الإنفاق الضخم لتعزيز التنافسية والوصول إلى
دوري أبطال أوروبا
، مما أدى إلى تجاوز المصروفات لحجم الإيرادات بشكل مستمرّ. (الامارات 24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أستون فيلا ينافس على لقب البريميرليغ
Lebanon 24
أستون فيلا ينافس على لقب البريميرليغ
27/02/2026 02:15:47
27/02/2026 02:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة "فيلا" في الكورة
Lebanon 24
سرقة "فيلا" في الكورة
27/02/2026 02:15:47
27/02/2026 02:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"لوك أويل" الروسية للنفط توافق على بيع أصولها الدولية لـ "كارلايل" الأميركية
Lebanon 24
"لوك أويل" الروسية للنفط توافق على بيع أصولها الدولية لـ "كارلايل" الأميركية
27/02/2026 02:15:47
27/02/2026 02:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريٌّ... دخل إلى "فيلا" أحد المغتربين وهذا ما قام به
Lebanon 24
سوريٌّ... دخل إلى "فيلا" أحد المغتربين وهذا ما قام به
27/02/2026 02:15:47
27/02/2026 02:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
أستون فيلا
الامارات
إنكليزي
أوروبا
تيجي
بيرة
يورو
تابع
قد يعجبك أيضاً
بـ407 مليون يورو... "تشيلسي" يتصدر خسائر أوروبا
Lebanon 24
بـ407 مليون يورو... "تشيلسي" يتصدر خسائر أوروبا
16:23 | 2026-02-26
26/02/2026 04:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد المغربي ينفي تعيين محمد وهبي مدرباً لـ"أسود الأطلس"
Lebanon 24
الاتحاد المغربي ينفي تعيين محمد وهبي مدرباً لـ"أسود الأطلس"
15:19 | 2026-02-26
26/02/2026 03:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الريال يفقد "الصاروخ".. تعرفوا إلى المباريات التي سيغيب عنها مبابي رسمياً
Lebanon 24
الريال يفقد "الصاروخ".. تعرفوا إلى المباريات التي سيغيب عنها مبابي رسمياً
11:47 | 2026-02-26
26/02/2026 11:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة الملحق تكشف الحقيقة.. من يملك شخصية الأبطال ومن يسقط تحت الضغط
Lebanon 24
ليلة الملحق تكشف الحقيقة.. من يملك شخصية الأبطال ومن يسقط تحت الضغط
10:12 | 2026-02-26
26/02/2026 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"فينيسيوس يفكّ شفرة مورينيو".. هدفان أمام بنفيكا ورقم أول في دوري الأبطال
Lebanon 24
"فينيسيوس يفكّ شفرة مورينيو".. هدفان أمام بنفيكا ورقم أول في دوري الأبطال
09:15 | 2026-02-26
26/02/2026 09:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
01:30 | 2026-02-26
26/02/2026 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
01:06 | 2026-02-26
26/02/2026 01:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:23 | 2026-02-26
بـ407 مليون يورو... "تشيلسي" يتصدر خسائر أوروبا
15:19 | 2026-02-26
الاتحاد المغربي ينفي تعيين محمد وهبي مدرباً لـ"أسود الأطلس"
11:47 | 2026-02-26
الريال يفقد "الصاروخ".. تعرفوا إلى المباريات التي سيغيب عنها مبابي رسمياً
10:12 | 2026-02-26
ليلة الملحق تكشف الحقيقة.. من يملك شخصية الأبطال ومن يسقط تحت الضغط
09:15 | 2026-02-26
"فينيسيوس يفكّ شفرة مورينيو".. هدفان أمام بنفيكا ورقم أول في دوري الأبطال
08:17 | 2026-02-26
"تأهل مقلق لسان جيرمان".. الصحافة الفرنسية تنتقد أداء حامل اللقب أمام موناكو
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 02:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 02:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 02:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24