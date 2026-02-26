بـ407 مليون يورو... "تشيلسي" يتصدر خسائر أوروبا

سجل نادي " " الإنكليزي ، خسائر ما قبل الضريبة بلغت 407 مليون ، عن موسم 2024–2025، وهي أضخم خسارة يسجلها نادٍ في التاريخ.



وبحسب تقرير "يويفا" السنوي، فإن عجز "تشيلسي" تجاوز ضعف ثاني أكبر عجز في للفترة عينها، والذي سجله نادي "ليون" الفرنسي بقيمة 165 مليون جنيه إسترليني. (الامارات 24)