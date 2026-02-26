قرعة دوري أبطال أوروبا تنطلق ظهر اليوم

تنطلق ظهر اليوم الجمعة قرعة دور الـ16 من في مقر "اليويفا" بسويسرا، بمشاركة 16 فريقاً تأهلوا من مرحلة الدوري والملحق الإقصائي.



المتأهلون مباشرة (المراكز 1-8):

أرسنال، بايرن ميونيخ، ، توتنام هوتسبير، ، تشيلسي، سبورتنغ لشبونة، .



المتأهلون من الملحق:

، بودو غليمت، ، نيوكاسل، غالاتا سراي، أتلتيكو ، أتالانتا، باير ليفركوزن.



أبرز المواجهات المتوقعة وفق نظام القرعة الثابت:



مدريد × (مانشستر سيتي أو سبورتنغ لشبونة)



× (برشلونة أو تشيلسي)



غالاتا سراي × (ليفربول أو توتنام)



أتالانتا × (أرسنال أو بايرن ميونيخ)



نيوكاسل × (برشلونة أو تشيلسي)



أتلتيكو مدريد × (ليفربول أو توتنام)



بودو غليمت × (مانشستر سيتي أو سبورتنغ)



باير ليفركوزن × (أرسنال أو بايرن ميونيخ)



مفاجآت الملحق:

شهد الملحق الإقصائي وداعاً إيطالياً كبيراً، حيث خرج إنتر على يد بودو غليمت (صاحب المركز الـ23)، وودع يوفنتوس (المركز الـ13) أمام غالاتا سراي (المركز الـ20).



تقام مباريات ذهاب دور الـ16 في 10-11 آذار، والإياب في 17-18 آذار، على أن تكشف القرعة مسار الفرق حتى النهائي. وتُبث القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.



