تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قرعة دوري أبطال أوروبا تنطلق ظهر اليوم

Lebanon 24
26-02-2026 | 23:57
A-
A+
قرعة دوري أبطال أوروبا تنطلق ظهر اليوم
قرعة دوري أبطال أوروبا تنطلق ظهر اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تنطلق ظهر اليوم الجمعة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مقر "اليويفا" بسويسرا، بمشاركة 16 فريقاً تأهلوا من مرحلة الدوري والملحق الإقصائي.

المتأهلون مباشرة (المراكز 1-8):
أرسنال، بايرن ميونيخ، ليفربول، توتنام هوتسبير، برشلونة، تشيلسي، سبورتنغ لشبونة، مانشستر سيتي.

المتأهلون من الملحق:
ريال مدريد، بودو غليمت، باريس سان جيرمان، نيوكاسل، غالاتا سراي، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، باير ليفركوزن.

أبرز المواجهات المتوقعة وفق نظام القرعة الثابت:

ريال مدريد × (مانشستر سيتي أو سبورتنغ لشبونة)

باريس سان جيرمان × (برشلونة أو تشيلسي)

غالاتا سراي × (ليفربول أو توتنام)

أتالانتا × (أرسنال أو بايرن ميونيخ)

نيوكاسل × (برشلونة أو تشيلسي)

أتلتيكو مدريد × (ليفربول أو توتنام)

بودو غليمت × (مانشستر سيتي أو سبورتنغ)

باير ليفركوزن × (أرسنال أو بايرن ميونيخ)

مفاجآت الملحق:
شهد الملحق الإقصائي وداعاً إيطالياً كبيراً، حيث خرج إنتر ميلان على يد بودو غليمت (صاحب المركز الـ23)، وودع يوفنتوس (المركز الـ13) أمام غالاتا سراي (المركز الـ20).

تقام مباريات ذهاب دور الـ16 في 10-11 آذار، والإياب في 17-18 آذار، على أن تكشف القرعة مسار الفرق حتى النهائي. وتُبث القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قرعة دوري أبطال أوروبا.. أقوى 5 مواجهات في الملحق التاريخي
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فينيسيوس يقود ريال مدريد لدور 16 بدوري أبطال أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفاندوفسكي يطارد إنجاز ميسي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في سهرة دوري أبطال أوروبا.. حكيمي وفينيسيوس يصنعان الحدث
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

مانشستر سيتي

سان جيرمان

ريال مدريد

ليفربول

برشلونة

مانشستر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-02-27
Lebanon24
01:45 | 2026-02-27
Lebanon24
01:30 | 2026-02-27
Lebanon24
00:07 | 2026-02-27
Lebanon24
23:00 | 2026-02-26
Lebanon24
16:23 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24