Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

نيمار يعود بثنائية ويقود سانتوس لأول فوز.. واشتباك مع "وقح" كسر ساقه سابقاً (فيديو)

Lebanon 24
27-02-2026 | 00:07
A-
A+
نيمار يعود بثنائية ويقود سانتوس لأول فوز.. واشتباك مع وقح كسر ساقه سابقاً (فيديو)
نيمار يعود بثنائية ويقود سانتوس لأول فوز.. واشتباك مع وقح كسر ساقه سابقاً (فيديو) photos 0
A+
A-
قاد النجم البرازيلي نيمار فريقه سانتوس لتحقيق أول انتصار في الدوري البرازيلي هذا الموسم، بعدما سجل ثنائية في مرمى فاسكو دا جاما (2-1) ضمن الجولة الرابعة من المسابقة. وخاض نيمار أول مباراة له أساسياً هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة، ليحسم النتيجة لصالح فريقه الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد فاسكو عند نقطة واحدة في القاع.

وفي الدقيقة 25، سجل نيمار الهدف الأول لسانتوس، واحتفل بطريقة فينيسيوس جونيور دعماً له بعد تعرضه لإهانة عنصرية. وفي الدقيقة 29، اشتباك بين نيمار ولاعب فاسكو تياغو مينديش، أشهر الحكم على إثره بطاقة صفراء لكليهما.

وعند الدقيقة 43، أدرك كوان باروش التعادل لفاسكو، ليتمكن نيمار في الدقيقة 61 من تسجيل هدف الفوز بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

خلال مقابلة بين الشوطين مع شبكة "غلوبو"، وصف نيمار مينديش بأنه "شخص وقح"، مشيراً إلى أنه كان قد كسر ساقه سابقاً عندما كانا معاً في باريس سان جيرمان، متحدياً إياه: "وعد بكسرها مرة أخرى اليوم، فلنرى إن كان رجلاً بما يكفي". من جانبه، صرح مينديش بعد المباراة أنه طلب فقط من نيمار الاحترام عند الاحتفال.
باريس سان جيرمان

فينيسيوس جونيور

النجم البرازيلي

سان جيرمان

البرازيل

جونيور

