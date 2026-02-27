تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

ريال مدريد يطرد عضواً قام بتحية نازية في مباراة بنفيكا

Lebanon 24
27-02-2026 | 01:30
ريال مدريد يطرد عضواً قام بتحية نازية في مباراة بنفيكا
أعلن ريال مدريد إيقاف أحد أعضاء النادي بعد رصده وهو يؤدي التحية النازية في المدرجات قبل انطلاق مباراة الإياب من تصفيات دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا مساء الأربعاء.

وقال النادي في بيان إنه طلب "بشكل عاجل" من لجنته التأديبية بدء "إجراءات طرد فورية" بحق العضو، مؤكداً أن طاقم الأمن تعرّف إليه بعد لحظات من ظهوره في البث التلفزيوني وتم طرده فوراً من ملعب "سانتياغو برنابيو". وأضاف ريال مدريد أنه "يدين هذا النوع من الإيماءات والتعبيرات التي تحرض على العنف والكراهية في الرياضة والمجتمع".

وجاءت الواقعة في مباراة طغت عليها أيضاً مزاعم عنصرية، بعدما شهد لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز ريال مدريد "1-0" اتهامات بإساءة عنصرية ضد فينيسيوس جونيور من لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني، الذي ينفي ذلك. وتم إيقاف بريستياني مؤقتاً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مباراة الإياب إلى حين استكمال التحقيق، كما رُفض استئناف بنفيكا ضد قرار الإيقاف في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وعقب الفوز "2-1" والتأهل إلى دور الـ16، قال أوريليان تشواميني إن الانتصار كان "انتصاراً لكل من يقف ضد العنصرية"، مضيفاً "لم نلعب أفضل مباراة لنا هذا الموسم، هذا مؤكد، لكن هناك أشياء أكثر أهمية من هذه المباراة وأكثر أهمية من كرة القدم".
