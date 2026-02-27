تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

افتتاح تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027.. مصر تسقط أمام مالي

Lebanon 24
27-02-2026 | 01:45
افتتاح تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027.. مصر تسقط أمام مالي
خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام نظيره المالي بنتيجة 77-86، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن افتتاح منافسات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2027 .
تقدم منتخب مالي في الأشواط الثلاثة الأولى، ورغم محاولات المنتخب المصري للعودة في الشوط الرابع، لم تكتمل جهوده لينتهي اللقاء بفوز مالي. وتستمر منافسات النافذة الثانية حتى الأول من آذار المقبل، بمشاركة منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم مصر وأنغولا وأوغندا ومالي .

مواعيد الجولة الثانية:

السبت 28 شباط: أوغندا × مالي (8:00 مساءً)، مصر × أنغولا (11:00 مساءً)

الأحد 1 آذار: مالي × أنجولا (8:00 مساءً)، مصر × أوغندا (11:00 مساءً)

يذكر أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة يتأهلون إلى المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.
وصول بعثة منتخب لبنان لكرة السلة الى صربيا
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مباراة افتتاح كأس العالم في خطر.. سباق الوقت يضع "فيفا" أمام خيار صعب
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز هومنتمن على التضامن حراجل بنتيجة 96-82 ضمن المرحلة السادسة عشر من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كأس آسيا لكرة الصالات 2026: مواعيد مباريات المنتخبات العربية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24

