لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
افتتاح تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027.. مصر تسقط أمام مالي
Lebanon 24
27-02-2026
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام نظيره المالي بنتيجة 77-86، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على صالة
برج العرب
بالإسكندرية، ضمن افتتاح منافسات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2027 .
تقدم منتخب مالي في الأشواط الثلاثة الأولى، ورغم محاولات المنتخب المصري للعودة في الشوط الرابع، لم تكتمل جهوده لينتهي اللقاء بفوز مالي. وتستمر منافسات النافذة الثانية حتى الأول من آذار المقبل، بمشاركة منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم مصر وأنغولا وأوغندا ومالي .
مواعيد الجولة الثانية:
السبت 28 شباط: أوغندا × مالي (8:00 مساءً)، مصر × أنغولا (11:00 مساءً)
الأحد 1 آذار: مالي × أنجولا (8:00 مساءً)، مصر × أوغندا (11:00 مساءً)
يذكر أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة يتأهلون إلى المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.
