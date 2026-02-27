السبت.. قرار قد يهز ملاعب إنكلترا

يستعد الممتاز لإطلاق خدمة بث مباشر جديدة للجماهير حول العالم، في خطوة تُعد تحولاً لافتاً في طريقة توزيع المباريات، وقد تضع قاعدة حجب مباريات الثالثة عصراً يوم السبت أمام نقاش جديد في السنوات المقبلة.



وبحسب صحيفة "ميرور"، للبريميرليغ ريتشارد ماسترز عن مشروع يبدأ بشراكة مع شركة "StarHub" في كمرحلة تجريبية لمنصة تحمل اسم "Premier League Plus"، وتتيح بث مباريات الموسم كاملة وعددها 380 مباراة مباشرة، إلى جانب محتوى تحليلي وبرامج خاصة، بدءاً من الموسم المقبل.



وتعكس الخطوة انتقالاً من نموذج بيع الحقوق الحصرية للشبكات إلى نظام الاشتراك المباشر "D2C"، بما يمنح البطولة سيطرة أكبر على التوزيع والعوائد، خصوصاً في الأسواق الدولية التي لا تخضع لقاعدة الحجب داخل المتحدة.



وفي المقابل، لا حديث عن قرار فوري بإلغاء حجب مباريات الثالثة عصراً محلياً، مع ترجيح إعادة تقييم بعد انتهاء عقد البث الحالي في "2029". (روسيا اليوم)

