رياضة
الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للركراكي
Lebanon 24
27-02-2026
|
04:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى
الاتحاد المغربي
لكرة القدم
، الخميس، بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني الأول خلفاً لوليد الركراكي، مؤكداً في بيان رسمي أن الجامعة ستُطلع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالمنتخب في حينها "كما جرت العادة".
جاء النفي بعد تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية تولي
محمد وهبي
، مدرب منتخب
المغرب
تحت 20 عاماً والمتوج معه بكأس العالم في تشيلي، قيادة المنتخب الأول. كما أشارت تلك التقارير إلى رغبة الركراكي في الرحيل بعد 3 سنوات على رأس الجهاز الفني، على خلفية خسارة المنتخب لقب كأس أمم
أفريقيا
التي استضافتها المغرب إثر الهزيمة في النهائي أمام السنغال.
يذكر أن الاتحاد
المغربي
كان قد نفى، الثلاثاء الماضي، استقالة الركراكي، الذي يتولى تدريب المنتخب منذ آب 2022 وقاده إلى المركز الرابع في
كأس العالم
قطر 2022. (الجزيرة)
