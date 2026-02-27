تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للركراكي

Lebanon 24
27-02-2026 | 04:14
الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للركراكي
الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للركراكي photos 0
نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني الأول خلفاً لوليد الركراكي، مؤكداً في بيان رسمي أن الجامعة ستُطلع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالمنتخب في حينها "كما جرت العادة".

جاء النفي بعد تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية تولي محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاماً والمتوج معه بكأس العالم في تشيلي، قيادة المنتخب الأول. كما أشارت تلك التقارير إلى رغبة الركراكي في الرحيل بعد 3 سنوات على رأس الجهاز الفني، على خلفية خسارة المنتخب لقب كأس أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب إثر الهزيمة في النهائي أمام السنغال.

يذكر أن الاتحاد المغربي كان قد نفى، الثلاثاء الماضي، استقالة الركراكي، الذي يتولى تدريب المنتخب منذ آب  2022 وقاده إلى المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022. (الجزيرة)
