تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
رونالدو يشتري 25% من ألميريا.. هل تمنعه القوانين من اللعب في إسبانيا؟
Lebanon 24
27-02-2026
|
04:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار إعلان امتلاك النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
نسبة 25% من أسهم نادي ألميريا جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي الإسباني، وفتح باب التساؤلات حول إمكانية ظهوره مستقبلاً بقميص النادي الذي يملك جزءاً من أسهمه، رغم استمرار مسيرته كلاعب وارتباطه بعقد مع النصر السعودي حتى "حزيران 2027".
وبحسب التعديلات المدرجة في لوائح الاتحاد الإسباني
لكرة القدم
منذ "شباط 2025"، إلى جانب مقتضيات قانون الرياضة الصادر عن
المجلس الأعلى
للرياضة في إسبانيا، تُحظر أي علاقة تجارية مباشرة بين لاعب نشط والمسابقات التي يشارك فيها داخل البلاد، بهدف تجنب تضارب المصالح وضمان نزاهة المنافسة. وبموجب هذه القواعد، فإن امتلاك لاعب محترف حصة في نادٍ يخضع لتنظيم المسابقة نفسها قد يخلق تعارضاً قانونياً يمنعه من التسجيل والمشاركة.
وتعود خلفية هذه التعديلات إلى الجدل الذي أثير سابقاً حول جيرارد بيكيه، عندما توسطت إحدى شركاته في اتفاق مع الاتحاد الإسباني لنقل كأس السوبر الإسباني إلى
السعودية
، ما دفع لاحقاً إلى تشديد القيود على العلاقات التجارية للاعبين مع الجهات المنظمة للمسابقات.
وعلى صعيد المنافسة، يلعب ألميريا في
دوري
الدرجة الثانية ويحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة بعد 27 جولة، بفارق نقطتين عن راسينغ المتصدر ونقطة واحدة عن كاستيليون. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رونالدو يشتري ألميريا.. و"قانون بيكيه" بالمرصاد: هل انتهى حلم العودة؟
Lebanon 24
رونالدو يشتري ألميريا.. و"قانون بيكيه" بالمرصاد: هل انتهى حلم العودة؟
27/02/2026 15:46:09
27/02/2026 15:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تمنع عددا من الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى وتردهم على حاجز قالنديا (الحدث)
Lebanon 24
إسرائيل تمنع عددا من الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى وتردهم على حاجز قالنديا (الحدث)
27/02/2026 15:46:09
27/02/2026 15:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدث: 61 شخصا من السويداء سيطلق سراحهم مقابل 25 شخصا
Lebanon 24
الحدث: 61 شخصا من السويداء سيطلق سراحهم مقابل 25 شخصا
27/02/2026 15:46:09
27/02/2026 15:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
المساعدون القضائيون يعلنون الاستمرار في الاعتكاف حتى 25 من الشهر الحالي
Lebanon 24
المساعدون القضائيون يعلنون الاستمرار في الاعتكاف حتى 25 من الشهر الحالي
27/02/2026 15:46:09
27/02/2026 15:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
المجلس الأعلى
روسيا اليوم
لكرة القدم
السعودية
السعود
الرياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
مانشستر يونايتد يدفع "ثمناً باهظاً" للتخلص من مدربه البرتغالي
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يدفع "ثمناً باهظاً" للتخلص من مدربه البرتغالي
08:18 | 2026-02-27
27/02/2026 08:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح "استثنائي" والانتقادات لا تعكس الواقع
Lebanon 24
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح "استثنائي" والانتقادات لا تعكس الواقع
06:40 | 2026-02-27
27/02/2026 06:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للركراكي
Lebanon 24
الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للركراكي
04:14 | 2026-02-27
27/02/2026 04:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب جديد وغموض قبل مونديال 2026.. ماذا يحصل مع مبابي؟
Lebanon 24
غياب جديد وغموض قبل مونديال 2026.. ماذا يحصل مع مبابي؟
03:09 | 2026-02-27
27/02/2026 03:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السبت.. قرار قد يهز ملاعب إنكلترا
Lebanon 24
السبت.. قرار قد يهز ملاعب إنكلترا
02:43 | 2026-02-27
27/02/2026 02:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:18 | 2026-02-27
مانشستر يونايتد يدفع "ثمناً باهظاً" للتخلص من مدربه البرتغالي
06:40 | 2026-02-27
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح "استثنائي" والانتقادات لا تعكس الواقع
04:14 | 2026-02-27
الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للركراكي
03:09 | 2026-02-27
غياب جديد وغموض قبل مونديال 2026.. ماذا يحصل مع مبابي؟
02:43 | 2026-02-27
السبت.. قرار قد يهز ملاعب إنكلترا
01:45 | 2026-02-27
افتتاح تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027.. مصر تسقط أمام مالي
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 15:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 15:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 15:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24