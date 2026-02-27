تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

رونالدو يشتري 25% من ألميريا.. هل تمنعه القوانين من اللعب في إسبانيا؟

Lebanon 24
27-02-2026 | 04:42
أثار إعلان امتلاك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نسبة 25% من أسهم نادي ألميريا جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي الإسباني، وفتح باب التساؤلات حول إمكانية ظهوره مستقبلاً بقميص النادي الذي يملك جزءاً من أسهمه، رغم استمرار مسيرته كلاعب وارتباطه بعقد مع النصر السعودي حتى "حزيران 2027".

وبحسب التعديلات المدرجة في لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ "شباط 2025"، إلى جانب مقتضيات قانون الرياضة الصادر عن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، تُحظر أي علاقة تجارية مباشرة بين لاعب نشط والمسابقات التي يشارك فيها داخل البلاد، بهدف تجنب تضارب المصالح وضمان نزاهة المنافسة. وبموجب هذه القواعد، فإن امتلاك لاعب محترف حصة في نادٍ يخضع لتنظيم المسابقة نفسها قد يخلق تعارضاً قانونياً يمنعه من التسجيل والمشاركة.

وتعود خلفية هذه التعديلات إلى الجدل الذي أثير سابقاً حول جيرارد بيكيه، عندما توسطت إحدى شركاته في اتفاق مع الاتحاد الإسباني لنقل كأس السوبر الإسباني إلى السعودية، ما دفع لاحقاً إلى تشديد القيود على العلاقات التجارية للاعبين مع الجهات المنظمة للمسابقات.

وعلى صعيد المنافسة، يلعب ألميريا في دوري الدرجة الثانية ويحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة بعد 27 جولة، بفارق نقطتين عن راسينغ المتصدر ونقطة واحدة عن كاستيليون. (روسيا اليوم)
