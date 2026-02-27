غياب جديد وغموض قبل مونديال 2026.. ماذا يحصل مع مبابي؟

تحولت حالة الفرنسي كيليان مبابي، نجم ، إلى لغز يثير الشكوك حول موعد عودته إلى الملاعب، بعد غيابه عن قائمة الفريق أمام بنفيكا في إياب ملحق ثمن نهائي بسبب عدم الجاهزية.



وجاء الغياب وسط تقارير تحدثت عن معاناة مبابي من مشكلة في ركبته اليسرى، وهي الإصابة التي أبعدته عن عدة مباريات في الفترة الأخيرة.



وذكرت مجلة "ليكيب" أن منتخب يعيش حالة قلق متزايدة بسبب غموض وضع اللاعب الصحي، مع تكهنات حول إمكانية عدم جاهزيته لكأس العالم 2026 المقررة في والمكسيك وكندا. وأضافت أن المدرب ديدييه ديشامب ومحيط المنتخب يخشون أن يشارك مبابي في البطولة وهو يعاني من انزعاج.



وبحسب ما نقله الإعلامي خوانفي سانث بيريز عبر برنامج "التشرينغيتو"، يميل مبابي في هذه المرحلة إلى اعتماد علاج تحفظي لتخفيف آلام الركبة وتجنب الخضوع لعملية جراحية في توقيت حساس من الموسم، فيما يراقب الجهاز الطبي لريال تطور حالته عن كثب.



ويتصدر مبابي قائمة هدافي هذا الموسم برصيد 38 هدفاً في مختلف المسابقات مع مدريد، بينها 23 هدفاً في و13 هدفاً في أبطال أوروبا.

