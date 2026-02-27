تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بحث
|
|
رياضة

غياب جديد وغموض قبل مونديال 2026.. ماذا يحصل مع مبابي؟

Lebanon 24
27-02-2026 | 03:09
غياب جديد وغموض قبل مونديال 2026.. ماذا يحصل مع مبابي؟
غياب جديد وغموض قبل مونديال 2026.. ماذا يحصل مع مبابي؟ photos 0
تحولت حالة الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، إلى لغز يثير الشكوك حول موعد عودته إلى الملاعب، بعد غيابه عن قائمة الفريق أمام بنفيكا في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب عدم الجاهزية.

وجاء الغياب وسط تقارير تحدثت عن معاناة مبابي من مشكلة في ركبته اليسرى، وهي الإصابة التي أبعدته عن عدة مباريات في الفترة الأخيرة.

وذكرت مجلة "ليكيب" أن منتخب فرنسا يعيش حالة قلق متزايدة بسبب غموض وضع اللاعب الصحي، مع تكهنات حول إمكانية عدم جاهزيته لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وأضافت أن المدرب ديدييه ديشامب ومحيط المنتخب يخشون أن يشارك مبابي في البطولة وهو يعاني من انزعاج.

وبحسب ما نقله الإعلامي خوانفي سانث بيريز عبر برنامج "التشرينغيتو"، يميل مبابي في هذه المرحلة إلى اعتماد علاج تحفظي لتخفيف آلام الركبة وتجنب الخضوع لعملية جراحية في توقيت حساس من الموسم، فيما يراقب الجهاز الطبي لريال مدريد تطور حالته عن كثب.

ويتصدر مبابي قائمة هدافي أوروبا هذا الموسم برصيد 38 هدفاً في مختلف المسابقات مع ريال مدريد، بينها 23 هدفاً في الدوري الإسباني و13 هدفاً في دوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أوروبا

الولايات المتحدة

الدوري الإسباني

كأس العالم

ريال مدريد

أوروبا

فرنسا

مدريد

