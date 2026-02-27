تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الرئيسية
Advertisement

رياضة

سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح "استثنائي" والانتقادات لا تعكس الواقع

Lebanon 24
27-02-2026 | 06:40
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح استثنائي والانتقادات لا تعكس الواقع
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح استثنائي والانتقادات لا تعكس الواقع photos 0
وجّه مدرب نادي ليفربول، أرني سلوت، رسائل دعم قوية لنجم الفريق محمد صلاح، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة "الريدز" المرتقبة ضد وست هام يونايتد. ودافع سلوت عن الدولي المصري في وجه موجة من الانتقادات التي طالت أداءه مؤخراً، مؤكداً أن تأثير صلاح في الملعب يتجاوز مجرد تسجيل الأهداف.

وفي معرض رده على التساؤلات حول تراجع فعالية صلاح في بعض المباريات الأخيرة، شدد سلوت على أن صلاح يظل لاعباً "عظيماً واستثنائياً" في منظومة الفريق. وأشار إلى أن التركيز على غيابه عن التهديف في مباراة أو اثنتين يغفل الأدوار التكتيكية الكبيرة التي يقوم بها، وصناعته للفرص، والضغط الذي يشكله على دفاعات الخصوم، وهو ما يفتح مساحات لزملائه.

وأوضح المدرب الهولندي أن إسهامات صلاح الرقمية هذا الموسم لا تزال في مستويات عالية جداً، مشيراً إلى أنه ليس من الإنصاف تقييم لاعب بحجم صلاح بناءً على معايير "بشرية" عادية، كونه وضع لنفسه سقفاً مرتفعاً جداً من الإبداع والنتائج. وأضاف: "صلاح لاعب محترف من الطراز الأول، وهو أول من يبحث عن تطوير أدائه، ونحن كفريق نثق به تماماً".

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس يسعى فيه ليفربول لمواصلة مطاردة صدارة الدوري الإنجليزي. ويرى سلوت أن وجود صلاح في التشكيلة الأساسية يمنح الفريق ثقة كبرى، متوقعاً أن يرد النجم المصري على المشككين في الملعب خلال المواجهات القادمة، بدءاً من لقاء وست هام الذي يتطلب تركيزاً عالياً وقدرة على استغلال أدق الفرص.

