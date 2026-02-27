تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مانشستر يونايتد يدفع "ثمناً باهظاً" للتخلص من مدربه البرتغالي

Lebanon 24
27-02-2026 | 08:18
A-
A+
مانشستر يونايتد يدفع ثمناً باهظاً للتخلص من مدربه البرتغالي
مانشستر يونايتد يدفع ثمناً باهظاً للتخلص من مدربه البرتغالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن "فاتورة باهظة" تكبدتها خزينة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جراء قرار إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم وطاقمه الفني.
 
وأفادت البيانات المالية أن النادي دفع مبلغاً يقارب 13.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 17 مليون دولار) كتعويضات لفسخ التعاقد، بعد فترة قصيرة لم تتجاوز الأربعة أشهر من توليه المهمة.

ويأتي هذا الكشف الصادم ليزيد من الضغوط المالية على "الشياطين الحمر"، خاصة وأن النادي كان قد دفع مبالغ طائلة أيضاً لإقالة المدرب السابق إريك تين هاغ.
 
وتشير الأرقام إلى أن يونايتد أنفق في غضون أشهر قليلة مبالغ قياسية على تغيير الأجهزة الفنية، في وقت يعاني فيه الفريق من تذبذب النتائج وسعيه للعودة إلى منصات التتويج تحت قيادة فنية جديدة.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: "أعداء إسرائيل سيدفعون ثمناً باهظاً"
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: كييف دفعت ثمنا باهظا وهي التي تدافع عن الجبهة الأوروبية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"ذا أتلانتك": إذا لم تفعل نائبة مادورو الشيء الصحيح فستدفع ثمنا باهظا ربما أكبر من مادورو نفسه
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الشياطين الحمر

إريك تين هاغ

نادي مانشستر

روبن أموريم

البرتغالي

البرتغال

تين هاغ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:16 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:09 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-02-27
Lebanon24
09:07 | 2026-02-27
Lebanon24
06:40 | 2026-02-27
Lebanon24
04:42 | 2026-02-27
Lebanon24
04:14 | 2026-02-27
Lebanon24
03:09 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24