مانشستر يونايتد يدفع "ثمناً باهظاً" للتخلص من مدربه البرتغالي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن "فاتورة باهظة" تكبدتها خزينة نادي الإنجليزي جراء قرار إقالة المدرب وطاقمه الفني.

وأفادت البيانات المالية أن النادي دفع مبلغاً يقارب 13.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 17 مليون دولار) كتعويضات لفسخ التعاقد، بعد فترة قصيرة لم تتجاوز الأربعة أشهر من توليه المهمة.



ويأتي هذا الكشف الصادم ليزيد من الضغوط المالية على " "، خاصة وأن النادي كان قد دفع مبالغ طائلة أيضاً لإقالة المدرب السابق .

وتشير الأرقام إلى أن أنفق في غضون أشهر قليلة مبالغ قياسية على تغيير الأجهزة الفنية، في وقت يعاني فيه الفريق من تذبذب النتائج وسعيه للعودة إلى منصات التتويج تحت قيادة فنية جديدة.





