تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
مانشستر يونايتد يدفع "ثمناً باهظاً" للتخلص من مدربه البرتغالي
Lebanon 24
27-02-2026
|
08:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن "فاتورة باهظة" تكبدتها خزينة نادي
مانشستر يونايتد
الإنجليزي جراء قرار إقالة المدرب
البرتغالي
روبن أموريم
وطاقمه الفني.
وأفادت البيانات المالية أن النادي دفع مبلغاً يقارب 13.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 17 مليون دولار) كتعويضات لفسخ التعاقد، بعد فترة قصيرة لم تتجاوز الأربعة أشهر من توليه المهمة.
ويأتي هذا الكشف الصادم ليزيد من الضغوط المالية على "
الشياطين الحمر
"، خاصة وأن النادي كان قد دفع مبالغ طائلة أيضاً لإقالة المدرب السابق
إريك تين هاغ
.
وتشير الأرقام إلى أن
يونايتد
أنفق في غضون أشهر قليلة مبالغ قياسية على تغيير الأجهزة الفنية، في وقت يعاني فيه الفريق من تذبذب النتائج وسعيه للعودة إلى منصات التتويج تحت قيادة فنية جديدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: "أعداء إسرائيل سيدفعون ثمناً باهظاً"
Lebanon 24
نتنياهو: "أعداء إسرائيل سيدفعون ثمناً باهظاً"
27/02/2026 17:51:01
27/02/2026 17:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
Lebanon 24
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
27/02/2026 17:51:01
27/02/2026 17:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: كييف دفعت ثمنا باهظا وهي التي تدافع عن الجبهة الأوروبية
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: كييف دفعت ثمنا باهظا وهي التي تدافع عن الجبهة الأوروبية
27/02/2026 17:51:01
27/02/2026 17:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لـ"ذا أتلانتك": إذا لم تفعل نائبة مادورو الشيء الصحيح فستدفع ثمنا باهظا ربما أكبر من مادورو نفسه
Lebanon 24
ترامب لـ"ذا أتلانتك": إذا لم تفعل نائبة مادورو الشيء الصحيح فستدفع ثمنا باهظا ربما أكبر من مادورو نفسه
27/02/2026 17:51:01
27/02/2026 17:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
الشياطين الحمر
إريك تين هاغ
نادي مانشستر
روبن أموريم
البرتغالي
البرتغال
تين هاغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
طريق نهائي إسطنبول يتحدد.. مواجهات متكافئة في دور الـ16 من الدوري الأوروبي
Lebanon 24
طريق نهائي إسطنبول يتحدد.. مواجهات متكافئة في دور الـ16 من الدوري الأوروبي
10:21 | 2026-02-27
27/02/2026 10:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو "يحبس الأنفاس" لميسي في بورتوريكو!
Lebanon 24
فيديو "يحبس الأنفاس" لميسي في بورتوريكو!
09:07 | 2026-02-27
27/02/2026 09:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح "استثنائي" والانتقادات لا تعكس الواقع
Lebanon 24
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح "استثنائي" والانتقادات لا تعكس الواقع
06:40 | 2026-02-27
27/02/2026 06:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يشتري 25% من ألميريا.. هل تمنعه القوانين من اللعب في إسبانيا؟
Lebanon 24
رونالدو يشتري 25% من ألميريا.. هل تمنعه القوانين من اللعب في إسبانيا؟
04:42 | 2026-02-27
27/02/2026 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للركراكي
Lebanon 24
الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للركراكي
04:14 | 2026-02-27
27/02/2026 04:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
12:57 | 2026-02-26
26/02/2026 12:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:21 | 2026-02-27
طريق نهائي إسطنبول يتحدد.. مواجهات متكافئة في دور الـ16 من الدوري الأوروبي
09:07 | 2026-02-27
فيديو "يحبس الأنفاس" لميسي في بورتوريكو!
06:40 | 2026-02-27
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح "استثنائي" والانتقادات لا تعكس الواقع
04:42 | 2026-02-27
رونالدو يشتري 25% من ألميريا.. هل تمنعه القوانين من اللعب في إسبانيا؟
04:14 | 2026-02-27
الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للركراكي
03:09 | 2026-02-27
غياب جديد وغموض قبل مونديال 2026.. ماذا يحصل مع مبابي؟
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 17:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 17:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 17:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24