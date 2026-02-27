تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بنفيكا يعلق بطاقات خمسة مشجعين بعد اتهامات بالعنصرية

Lebanon 24
27-02-2026 | 14:53
A-
A+
بنفيكا يعلق بطاقات خمسة مشجعين بعد اتهامات بالعنصرية
بنفيكا يعلق بطاقات خمسة مشجعين بعد اتهامات بالعنصرية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعليق بطاقات الاشتراك موقتًا لخمس مشجعين بعد الاشتباه في قيامهم بتصرفات عنصرية خلال مواجهة الفريق أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي جرت في 17 من الشهر الجاري على ملعب «النور».

وأوضح النادي في بيان رسمي أن الإجراءات التأديبية جاءت بعد تحقيق داخلي أُطلق عقب المباراة، إثر سلوكيات غير مقبولة في المدرجات ذات طابع عنصري، مؤكداً التزامه بمبادئ مكافحة التمييز والعنصرية. وأضاف أن المشجعين الخمسة قد يواجهون عقوبة الإقصاء النهائي من حضور المباريات.

وخلال اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد 1-0، اتهم المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب بنفيكا الأرجنتيني جانلوكا بريستياني بتوجيه إهانة عنصرية، الأمر الذي أدى إلى توقيف المباراة لحوالي 10 دقائق. وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف بريستياني احترازياً لمباراة الإياب التي انتهت 2-1 لمصلحة ريال مدريد.

ورغم ذلك، نفى بنفيكا صحة الاتهامات الموجهة للاعب، مؤكدًا أنه لم يوجه أي إساءة عنصرية، فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل ومؤكدة من وسائل إعلام إسبانية قيام بعض المشجعين بإيماءات عنصرية تجاه فينيسيوس.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مادورو.. خمسة سيناريوهات لفنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد شكوى عنصرية ضد فينيسيوس.. توقيف جيانلوكا بريستياني
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يدعم فينيسيوس بعد تعرضه لـ"إساءة عنصرية"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّض أبنائه للعنصرية.. لاعب فرنسي ترك فريقه
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي

ريال مدريد

لكرة القدم

كرة القدم

أرجنتيني

الأوروبي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-02-27
Lebanon24
16:00 | 2026-02-27
Lebanon24
10:21 | 2026-02-27
Lebanon24
09:07 | 2026-02-27
Lebanon24
08:18 | 2026-02-27
Lebanon24
06:40 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24