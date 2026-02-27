بنفيكا يعلق بطاقات خمسة مشجعين بعد اتهامات بالعنصرية

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعليق بطاقات الاشتراك موقتًا لخمس مشجعين بعد الاشتباه في قيامهم بتصرفات عنصرية خلال مواجهة الفريق أمام الإسباني في ذهاب ملحق ثمن نهائي ، التي جرت في 17 من الشهر الجاري على ملعب «النور».

وأوضح النادي في بيان رسمي أن الإجراءات التأديبية جاءت بعد تحقيق داخلي أُطلق عقب المباراة، إثر سلوكيات غير مقبولة في المدرجات ذات طابع عنصري، مؤكداً التزامه بمبادئ مكافحة التمييز والعنصرية. وأضاف أن المشجعين الخمسة قد يواجهون عقوبة الإقصاء النهائي من حضور المباريات.

وخلال اللقاء الذي انتهى بفوز 1-0، اتهم المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب بنفيكا الأرجنتيني جانلوكا بريستياني بتوجيه إهانة عنصرية، الأمر الذي أدى إلى توقيف المباراة لحوالي 10 دقائق. وقرر إيقاف بريستياني احترازياً لمباراة الإياب التي انتهت 2-1 لمصلحة ريال مدريد.

ورغم ذلك، نفى بنفيكا صحة الاتهامات الموجهة للاعب، مؤكدًا أنه لم يوجه أي إساءة عنصرية، فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل ومؤكدة من وسائل إعلام إسبانية قيام بعض المشجعين بإيماءات عنصرية تجاه فينيسيوس.