تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

السعودية ومصر توقعان بروتوكول تعاون لتطوير رياضة الملاكمة

Lebanon 24
27-02-2026 | 16:00
A-
A+
السعودية ومصر توقعان بروتوكول تعاون لتطوير رياضة الملاكمة
السعودية ومصر توقعان بروتوكول تعاون لتطوير رياضة الملاكمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

وقع الاتحاد السعودي للملاكمة ونظيره المصري، الجمعة، بروتوكول تعاون بالقاهرة بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة. مثل الجانب السعودي المهندس فيصل بافرط، عضو مجلس إدارة الاتحاد، فيما مثّل الجانب المصري اللواء مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة.

ويهدف البروتوكول إلى صناعة جيل جديد من الأبطال في رياضة الملاكمة، ويتضمن إقامة معسكرات مشتركة، تنظيم بطولات ودية، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الاتحاد السعودي للملاكمة لتعزيز حضوره إقليمياً ودولياً، وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير اللعبة وصقل المواهب الرياضية الشابة.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السعودية وقطر توقعان مذكرة تعاون لتطوير الموانئ الذكية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش وقّع بروتوكول تعاون مع الجامعة اللبنانية الألمانية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع بروتوكول تعاون بين اللبنانية الدولية وصندوق الزكاة.. مراد: الإنسان هو الاستثمار الأسمى
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون لبناني – إندونيسي لتطوير البرامج الفنية والأكاديمية في كلية الفنون الجميلة والعمارة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة العامة

رئيس الاتحاد

عضو مجلس

القاهرة

السعود

الرياض

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-02-27
Lebanon24
14:53 | 2026-02-27
Lebanon24
10:21 | 2026-02-27
Lebanon24
09:07 | 2026-02-27
Lebanon24
08:18 | 2026-02-27
Lebanon24
06:40 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24