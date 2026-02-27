السعودية ومصر توقعان بروتوكول تعاون لتطوير رياضة الملاكمة

وقع الاتحاد السعودي للملاكمة ونظيره المصري، الجمعة، بروتوكول تعاون بالقاهرة بحضور المستشار آل الشيخ، رئيس للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة. مثل الجانب السعودي المهندس فيصل بافرط، إدارة الاتحاد، فيما مثّل الجانب المصري اللواء مجدي اللوزي، المصري للملاكمة.

ويهدف البروتوكول إلى صناعة جيل جديد من الأبطال في رياضة الملاكمة، ويتضمن إقامة معسكرات مشتركة، تنظيم بطولات ودية، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الاتحاد السعودي للملاكمة لتعزيز حضوره إقليمياً ودولياً، وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير اللعبة وصقل المواهب الرياضية الشابة.