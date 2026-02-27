الدوري الإسباني: ليفانتي يحقق فوزًا كبيراً على ألافيس

تغلب فريق ليفانتي على ضيفه ألافيس بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من .

وسجل ليفانتي هدفيه في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث افتتح كارلوس إسبي التسجيل في الدقيقة 88 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ولعب ألافيس بنقص عددي منذ الدقيقة 61 بعد طرد لاعبه فيكتور بارادا لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز، رفع ليفانتي رصيده إلى 21 نقطة، لكنه بقي في المركز قبل الأخير، في حين تجمّد رصيد ألافيس عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.