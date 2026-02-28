تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

الحاسوب العملاق يتوقع نتائج دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. وهذا الفريق سيفوز باللقب

Lebanon 24
28-02-2026 | 01:00
الحاسوب العملاق يتوقع نتائج دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. وهذا الفريق سيفوز باللقب
قام الحاسوب العملاق "BettingLounge" بالتنبؤ بنتائج كافة مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بعد إجراء قرعة مباريات دور الـ16 للبطولة، كاشفا أيضا عن توقعاته لنتائج بقية المباريات.

وكانت القرعة التي جرت أمس الجمعة قد أسفرت عن مواجهات مثيرة ستقام في شهر آذار المقبل، وأبرزها: ريال مدريد (إسبانيا) ضد مانشستر سيتي (إنملترا)، بودو / غليمت (النرويج) ضد سبورتنغ لشبونة (البرتغال)، باريس سان جيرمان (فرنسا) ضد تشيلسي (إنكلترا)، نيوكاسل يونايتد (إنكلترا) ضد برشلونة (إسبانيا)، غلطة سراي (تركيا) ضد ليفربول (إنكلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا) ضد توتنهام (إنكلترا)، أتالانتا (إيطاليا) ضد بايرن ميونخ (ألمانيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا) ضد أرسنال (إنجلترا).

توقعات مثيرة للحاسوب العملاق:
وحلل حاسوب BettingLounge العملاق البيانات، وأجرى محاكاة لمرحلة خروج المغلوب 10.000 مرة، وتوصل إلى نتيجة بشأن الفريق الذي سيرفع كأس أوروبا بملعب بوشكاش أرينا في بودابست يوم   30 أيار.

دور الـ16 (جميع النتائج بمجموع المباراتين):
وفقا لحسابات الحاسوب العملاق، سينجح مانشستر سيتي في إقصاء ريال مدريد من بطولة أوروبا للأندية في دور الـ16.

وفي مباريات أخرى، سيفوز تشلسي على باريس سان جيرمان بنتيجة (4-3) في مجموع المباراتين.

بينما سيفوز فريق برشلونة على نيوكاسل يونايتد.

ويعاني توتنهام حاليا في قاع جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، وسينتهي مشواره في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-3) في مجموع المباراتين.

كما توقع الحاسوب أن يسحق بايرن ميونخ وأرسنال كلا من أتالانتا وباير ليفركوزن على التوالي بنتيجة (5-1) في مجموع المباراتين.

ربع النهائي (النتائج بمجموع المباراتين):

في مباريات ربع النهائي، توقع الحاسوب مواجهة مثيرة بين ليفربول وتشيلسي، وستحسم المباراة بركلات الترجيح لصالح "الريدز".

وسيتلقى مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني غوارديولا هزيمة أمام فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (2-3) في مجموع المباراتين.

في حين سيفوز فريق برشلونة على نادي أتلتيكو مدريد في مباراة مثيرة بنتيجة (5-3).

وتوقع الحاسوب فوز أرسنال على سبورتنغ لشبونة (6-2) في مجموع المباراتين.

الدور نصف النهائي (النتائج بمجموع المباراتين):

توقع الحاسوب فشل فريق ليفربول بطل أوروبا 6 مرات، في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، كونه سيخسر أمام بايرن ميونخ (2-4) في مجموع المباراتين.

في المقابل، سيحقق فريق أرسنال فوزا ساحقا على فريق برشلونة بنتيجة (4-1).

النهائي:
وقال الحاسوب العملاق في توقعه للنهائي: "معذرة يا جماهير أرسنال، المزيد من خيبات الأمل في انتظاركم"، إذ من المتوقع أن يخسر "الغانرز" بركلات الترجيح أمام بايرن ميونخ بقيادة هاري كين في نهاية شهرأيار.

بايرن ميونخ - أرسنال (1-1) وسيحسم اللقب لصالح بايرن ميونخ بركلات الترجيح.
