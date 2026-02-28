تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
برشلونة يواجه فياريال لتعزيز موقعه في الصدارة
Lebanon 24
28-02-2026
|
07:00
photos
يستضيف
برشلونة
، متصدر
الدوري الإسباني
، نظيره
فياريال
، اليوم السبت، في قمة الجولة الـ26، في مواجهة تجمع بين صاحب المركز الأول والثالث.
ويسعى برشلونة إلى تعزيز صدارته ورفع الفارق إلى 4 نقاط للضغط على غريمه ومطاردة
ريال مدريد
، الذي يلعب الاثنين المقبل أمام خيتافي. صيغة خبر اخرى
