برشلونة يواجه فياريال لتعزيز موقعه في الصدارة

يستضيف ، متصدر ، نظيره ، اليوم السبت، في قمة الجولة الـ26، في مواجهة تجمع بين صاحب المركز الأول والثالث.

ويسعى برشلونة إلى تعزيز صدارته ورفع الفارق إلى 4 نقاط للضغط على غريمه ومطاردة ، الذي يلعب الاثنين المقبل أمام خيتافي. صيغة خبر اخرى