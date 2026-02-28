تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

"شيك ومكافأة إنترنت".. تكريم خاص لمدرب الكاميرون ديفيد باجو بعد أمم أفريقيا 2025

Lebanon 24
28-02-2026 | 09:58
شيك ومكافأة إنترنت.. تكريم خاص لمدرب الكاميرون ديفيد باجو بعد أمم أفريقيا 2025
شيك ومكافأة إنترنت.. تكريم خاص لمدرب الكاميرون ديفيد باجو بعد أمم أفريقيا 2025 photos 0
حظي المدرب الكاميروني ديفيد باجو بتكريم استثنائي خلال حفل جوائز الكرة الذهبية الكاميرونية، رغم عدم فوزه بأي من الجوائز ضمن الفئات الرسمية، إذ قررت اللجنة المنظمة منحه جائزة خاصة تقديراً لدوره مع منتخب الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أُقيمت في المغرب.

وجاء التكريم على شكل شيك بقيمة "مليون فرنك أفريقي" نحو "1525 يورو"، إضافة إلى اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت لمدة عام، ما أثار تفاعلات متباينة بين المتابعين.

وتولى باجو تدريب "الأسود غير المروضة" قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق البطولة، في فترة اتسمت بعدم الاستقرار الفني والإداري، لكنه نجح رغم ضيق الوقت في قيادة المنتخب إلى ربع النهائي قبل الخروج أمام المغرب.

وعبّر باجو عن فخره بالتجربة، مستعيداً موقفاً إنسانياً عند وصوله إلى مدينة جاروا، قائلاً "كنت في غاية السعادة حين مدّت سيدة تبلغ من العمر 70 عاماً يدها لمصافحتي من شدة فرحتها... جعلناها تشعر بالفخر مجدداً".
مواضيع ذات صلة
فوضى واحتجاجات تلغي مؤتمر مدرب السنغال بعد نهائي "كان"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026
استئناف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال بعد توقف دام 15 دقيقة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026
الكاميرون تُقصي جنوب إفريقيا و الموعد المقبل مع المغرب
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026

قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة

أيضاً في رياضة
Lebanon24
10:08 | 2026-02-28
Lebanon24
10:03 | 2026-02-28
Lebanon24
07:00 | 2026-02-28
Lebanon24
04:53 | 2026-02-28
Lebanon24
04:00 | 2026-02-28
Lebanon24
01:00 | 2026-02-28
