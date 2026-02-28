"شيك ومكافأة إنترنت".. تكريم خاص لمدرب الكاميرون ديفيد باجو بعد أمم أفريقيا 2025

حظي المدرب الكاميروني ديفيد باجو بتكريم استثنائي خلال حفل جوائز الكاميرونية، رغم عدم فوزه بأي من الجوائز ضمن الفئات الرسمية، إذ قررت اللجنة المنظمة منحه جائزة خاصة تقديراً لدوره مع منتخب الكاميرون في كأس الأمم 2025 التي أُقيمت في .



وجاء التكريم على شكل شيك بقيمة "مليون فرنك أفريقي" نحو "1525 "، إضافة إلى اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت لمدة عام، ما أثار تفاعلات متباينة بين المتابعين.



وتولى باجو تدريب "الأسود غير المروضة" قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق البطولة، في فترة اتسمت بعدم الاستقرار الفني والإداري، لكنه نجح رغم ضيق الوقت في قيادة المنتخب إلى ربع النهائي قبل الخروج أمام المغرب.



وعبّر باجو عن فخره بالتجربة، مستعيداً موقفاً إنسانياً عند وصوله إلى مدينة جاروا، قائلاً "كنت في غاية السعادة حين مدّت سيدة تبلغ من العمر 70 عاماً يدها لمصافحتي من شدة فرحتها... جعلناها تشعر بالفخر مجدداً".

