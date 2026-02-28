تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
14
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
تأجيل ثمن نهائي النخبة.. غرب آسيا يتوقف مؤقتاً
Lebanon 24
28-02-2026
|
10:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحافية عن قرار بتأجيل مباريات الدور ثمن النهائي من
دوري أبطال آسيا
للنخبة في منطقة الغرب، والتي كانت مقررة يومي "2 و3 آذار" ذهاباً و"9 و10 آذار" إياباً، على أن تُحدد المواعيد الجديدة لاحقاً.
وبحسب ما نقلته "
الشرق الأوسط
"، فإن
الاتحاد الآسيوي
ينسّق مع الاتحادات المحلية لإيجاد توقيت مناسب لإقامة المواجهات، وفي حال تعذّر ذلك قد تُدرج مباريات الدور ثمن النهائي ضمن نظام التجمع الذي تستضيفه
السعودية
في "نيسان" المقبل.
وكانت برمجة الاتحاد الآسيوي الرسمية قبل القرار تضع مواجهات الذهاب في الفترة بين "2 و4 آذار" على أن تُقام الإياب بعد أسبوع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: رئيسة فنزويلا المؤقتة أنهت مهمة قوات النخبة الكوبية
Lebanon 24
رويترز: رئيسة فنزويلا المؤقتة أنهت مهمة قوات النخبة الكوبية
28/02/2026 18:50:56
28/02/2026 18:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مواعيد ثمن نهائي كأس إنجلترا
Lebanon 24
مواعيد ثمن نهائي كأس إنجلترا
28/02/2026 18:50:56
28/02/2026 18:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية كييف يدعو السكان إلى مغادرة المدينة "مؤقتا" بسبب توقف التدفئة
Lebanon 24
رئيس بلدية كييف يدعو السكان إلى مغادرة المدينة "مؤقتا" بسبب توقف التدفئة
28/02/2026 18:50:56
28/02/2026 18:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استئناف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال بعد توقف دام 15 دقيقة
Lebanon 24
استئناف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال بعد توقف دام 15 دقيقة
28/02/2026 18:50:56
28/02/2026 18:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الآسيوي
دوري أبطال آسيا
الشرق الأوسط
غرب آسيا
السعودية
السعود
سعودي
آسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
يوفنتوس يفتح ملف سباليتي.. اجتماع حاسم للتجديد وشرط "الضمانات"
Lebanon 24
يوفنتوس يفتح ملف سباليتي.. اجتماع حاسم للتجديد وشرط "الضمانات"
10:08 | 2026-02-28
28/02/2026 10:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"شيك ومكافأة إنترنت".. تكريم خاص لمدرب الكاميرون ديفيد باجو بعد أمم أفريقيا 2025
Lebanon 24
"شيك ومكافأة إنترنت".. تكريم خاص لمدرب الكاميرون ديفيد باجو بعد أمم أفريقيا 2025
09:58 | 2026-02-28
28/02/2026 09:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يواجه فياريال لتعزيز موقعه في الصدارة
Lebanon 24
برشلونة يواجه فياريال لتعزيز موقعه في الصدارة
07:00 | 2026-02-28
28/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي عجّل برحيل جون دوران؟
Lebanon 24
ما الذي عجّل برحيل جون دوران؟
04:53 | 2026-02-28
28/02/2026 04:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا.. طريق صعب لفريق ليفربول إلى النهائي!
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا.. طريق صعب لفريق ليفربول إلى النهائي!
04:00 | 2026-02-28
28/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
12:00 | 2026-02-27
27/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:08 | 2026-02-28
يوفنتوس يفتح ملف سباليتي.. اجتماع حاسم للتجديد وشرط "الضمانات"
09:58 | 2026-02-28
"شيك ومكافأة إنترنت".. تكريم خاص لمدرب الكاميرون ديفيد باجو بعد أمم أفريقيا 2025
07:00 | 2026-02-28
برشلونة يواجه فياريال لتعزيز موقعه في الصدارة
04:53 | 2026-02-28
ما الذي عجّل برحيل جون دوران؟
04:00 | 2026-02-28
دوري أبطال أوروبا.. طريق صعب لفريق ليفربول إلى النهائي!
01:00 | 2026-02-28
الحاسوب العملاق يتوقع نتائج دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. وهذا الفريق سيفوز باللقب
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 18:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 18:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 18:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24