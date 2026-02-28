تأجيل ثمن نهائي النخبة.. غرب آسيا يتوقف مؤقتاً

كشفت تقارير صحافية عن قرار بتأجيل مباريات الدور ثمن النهائي من للنخبة في منطقة الغرب، والتي كانت مقررة يومي "2 و3 آذار" ذهاباً و"9 و10 آذار" إياباً، على أن تُحدد المواعيد الجديدة لاحقاً.



وبحسب ما نقلته " "، فإن ينسّق مع الاتحادات المحلية لإيجاد توقيت مناسب لإقامة المواجهات، وفي حال تعذّر ذلك قد تُدرج مباريات الدور ثمن النهائي ضمن نظام التجمع الذي تستضيفه في "نيسان" المقبل.



وكانت برمجة الاتحاد الآسيوي الرسمية قبل القرار تضع مواجهات الذهاب في الفترة بين "2 و4 آذار" على أن تُقام الإياب بعد أسبوع.

