يوفنتوس يفتح ملف سباليتي.. اجتماع حاسم للتجديد وشرط "الضمانات"

تستعد إدارة لعقد اجتماع وُصف بالمصيري مع المدرب لوتشيانو سباليتي الأسبوع المقبل لبدء المفاوضات الرسمية حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



وبحسب صحيفة "توتوسبورت"، يحظى سباليتي بدعم كامل من مالك النادي جون إلكان، الذي زار الفريق في غرفة الملابس بعد الفوز على غالطة سراي "3-2" الأربعاء، في خطوة تركت انطباعاً إيجابياً لدى المدرب رغم خروج "السيدة العجوز" من .



وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يدخل مرحلة حاسمة من موسمه مع مواجهة مفصلية أمام الأحد، في وقت حسمت فيه الإدارة قرارها بتقديم عرض جديد للمدرب القادم من توسكانا.



ويرحّب سباليتي بالبقاء، لكنه يربط ذلك بضمانات تتعلق بمشروع النادي، بدءاً من سوق الانتقالات الصيفية. وأكدت الصحيفة أن جوهر التفاهم المحتمل لا يرتبط بالراتب بقدر ما يرتبط بخطط الفريق المستقبلية.



وذكرت الصحيفة، أن سباليتي يتطلع إلى إبرام "صفقة كبرى" في كل خط، على أن تتأثر ميزانية يوفنتوس بشكل كبير بحسم التأهل إلى أبطال من عدمه.



وفي سياق متصل، قالت "توتوسبورت" إن سباليتي شعر بإحباط بعد الإقصاء وإرهاق عقب مباراة الإياب في تورينو، ما دفعه لقضاء يوم في منزله بتوسكانا للتعافي، وهو ما يفسر غيابه عن المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة روما، على أن يتحدث بدلاً منه اللاعب بيير كالولو. (كووورة)

Advertisement