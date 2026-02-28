تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
8
o
طرابلس
8
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
1
o
النبطية
1
o
زحلة
0
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
عقوبة تحرم ماركيز.. وأكوستا يخطف افتتاح تايلاند في "موتو جي بي"
Lebanon 24
28-02-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقبل الإسباني
مارك ماركيز
، بطل العالم في "
موتو جي بي
"، عقوبة في اللفة الأخيرة كلّفته الفوز بالسباق
القصير
الافتتاحي للموسم في تايلاند السبت، ليذهب الانتصار لمواطنه
بيدرو
أكوستا.
ومع سعيه إلى لقب عالمي ثامن يعادل الرقم القياسي، أنهى سائق دوكاتي السباق في بوريرام ثانياً بعدما تراجع مركزاً واحداً بسبب مناورة اعتُبرت غير قانونية، ما منح دراج كيه تي إم أكوستا فوزه الأول في السباقات القصيرة.
وشهد سباق الـ13 لفة انسحاب صاحب مركز الانطلاق الأول
الإيطالي
ماركو بيتزيتكي في اللفة الثانية بعد سقوطه، فيما انطلق ماركيز من المركز الثاني وصافح أكوستا عقب النهاية، قائلاً "برأيي، لجنة السباق هي التي تقرّر، وأنا فقط أتبع القواعد".
وأنهى أكوستا السباق متقدماً بفارق 0.108 ثانية على ماركيز، بينما حل الإسباني راوول فرنانديس من فريق تراكهاوس ثالثاً.
وكان ماركيز قد أقر مطلع الأسبوع بأنه ما زال يشعر بآثار إصابة في الكتف أبعدته عن آخر أربع جولات من الموسم الماضي، لكنه بدا حاضراً بقوة في معركته مع أكوستا. وقال (33 عاماً) "لسوء الحظ حصلت على تلك العقوبة، لكن تسع نقاط وسباق نظيف وبعد إصابة ليس بالأمر السيئ. أنا سعيد".
أما أكوستا (21 عاماً)، الذي انطلق من المركز السادس، فاعتبر أن خوض سباق بهذا المستوى أمام ماركيز "رائع جداً"، مضيفاً أنه لا يشعر تماماً كفائز لأنه "سمح له بالمرور"، لكنه شدد على أن الفرصة لا تزال قائمة في سباق الأحد.
وكان بيتزيتكي قد دخل السباق القصير بأفضلية واضحة بعدما تصدر التجارب الحرة الثلاث وأنهى التصفيات في الصدارة، لكنه تعرض لسقوط عنيف في ختام التجارب التأهيلية قبل خروجه المبكر من السباق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دبوس "Happy Trump" يخطف الأضواء داخل البيت الأبيض
Lebanon 24
دبوس "Happy Trump" يخطف الأضواء داخل البيت الأبيض
28/02/2026 22:55:22
28/02/2026 22:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تمرد جمهوري في "النواب" يحرم ترامب من سلطة الرسوم الجمركية
Lebanon 24
تمرد جمهوري في "النواب" يحرم ترامب من سلطة الرسوم الجمركية
28/02/2026 22:55:22
28/02/2026 22:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوى بـ5 مليارات دولار.. ترامب يقاضي "جي بي مورغان" ويتهمه بـ"دوافع سياسية"
Lebanon 24
دعوى بـ5 مليارات دولار.. ترامب يقاضي "جي بي مورغان" ويتهمه بـ"دوافع سياسية"
28/02/2026 22:55:22
28/02/2026 22:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": صوت قوي هز ارجاء البقاع ليلا تبين انه ناتج عن انفجار قذيفة "ار.بي.جي"
Lebanon 24
"لبنان 24": صوت قوي هز ارجاء البقاع ليلا تبين انه ناتج عن انفجار قذيفة "ار.بي.جي"
28/02/2026 22:55:22
28/02/2026 22:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مارك ماركيز
موتو جي بي
تراجع مركز
الإيطالي
القصير
بيدرو
بالمر
ايلان
قد يعجبك أيضاً
يوفنتوس يفتح ملف سباليتي.. اجتماع حاسم للتجديد وشرط "الضمانات"
Lebanon 24
يوفنتوس يفتح ملف سباليتي.. اجتماع حاسم للتجديد وشرط "الضمانات"
10:08 | 2026-02-28
28/02/2026 10:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل ثمن نهائي النخبة.. غرب آسيا يتوقف مؤقتاً
Lebanon 24
تأجيل ثمن نهائي النخبة.. غرب آسيا يتوقف مؤقتاً
10:03 | 2026-02-28
28/02/2026 10:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"شيك ومكافأة إنترنت".. تكريم خاص لمدرب الكاميرون ديفيد باجو بعد أمم أفريقيا 2025
Lebanon 24
"شيك ومكافأة إنترنت".. تكريم خاص لمدرب الكاميرون ديفيد باجو بعد أمم أفريقيا 2025
09:58 | 2026-02-28
28/02/2026 09:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يواجه فياريال لتعزيز موقعه في الصدارة
Lebanon 24
برشلونة يواجه فياريال لتعزيز موقعه في الصدارة
07:00 | 2026-02-28
28/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي عجّل برحيل جون دوران؟
Lebanon 24
ما الذي عجّل برحيل جون دوران؟
04:53 | 2026-02-28
28/02/2026 04:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
04:51 | 2026-02-28
28/02/2026 04:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
09:38 | 2026-02-28
28/02/2026 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:08 | 2026-02-28
يوفنتوس يفتح ملف سباليتي.. اجتماع حاسم للتجديد وشرط "الضمانات"
10:03 | 2026-02-28
تأجيل ثمن نهائي النخبة.. غرب آسيا يتوقف مؤقتاً
09:58 | 2026-02-28
"شيك ومكافأة إنترنت".. تكريم خاص لمدرب الكاميرون ديفيد باجو بعد أمم أفريقيا 2025
07:00 | 2026-02-28
برشلونة يواجه فياريال لتعزيز موقعه في الصدارة
04:53 | 2026-02-28
ما الذي عجّل برحيل جون دوران؟
04:00 | 2026-02-28
دوري أبطال أوروبا.. طريق صعب لفريق ليفربول إلى النهائي!
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 22:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 22:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 22:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24