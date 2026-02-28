تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لقطة تشعل الجدل في تركيا.. لاعب يرفض الخروج وبديله يعود للدكة (فيديو)

Lebanon 24
28-02-2026 | 16:00
A-
A+
لقطة تشعل الجدل في تركيا.. لاعب يرفض الخروج وبديله يعود للدكة (فيديو)
لقطة تشعل الجدل في تركيا.. لاعب يرفض الخروج وبديله يعود للدكة (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت مباراة طرابزون سبور أمام فاتح كاراغومروك في الدوري التركي الممتاز واقعة لافتة ومثيرة للجدل، بعدما رفض لاعب الوسط الأرجنتيني ماتياس كرانيفيتر الامتثال لتعليمات مدربه بمغادرة الملعب.

ففي الدقيقة 35، طلب مدرب كاراغومروك من كرانيفيتر الخروج بعد تعرضه لإصابة خفيفة في وقت سابق، إلا أن اللاعب تجاهل القرار ولوّح بيده رافضاً الاستبدال.

وتفاقم الإحراج عندما اضطر البديل بيركاي أوزجان إلى العودة إلى دكة البدلاء، فيما واصل كرانيفيتر اللعب حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن يُستبدل بين الشوطين.

وأثار المشهد تساؤلات حول كيفية تعامل النادي مع هذا التصرف، فيما امتلأت مواقع التواصل بتعليقات ساخرة، بينها من شبّه الواقعة بما حدث سابقاً مع الحارس كيبا أريزابالاغا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتداء على تمثال في الجوائر يشعل الجدل (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي خارج اللعبة.. انتخابات برشلونة تشعل الجدل
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"ما عنا شي نعطيكن" تشعل الجدل بين الاساتذة وسلام
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"أغرب ركلة جزاء" تشعل ربع نهائي كأس الملك (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري التركي الممتاز

كيبا أريزابالاغا

الدوري التركي

الأرجنتين

أرجنتيني

التركي

تركيا

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:08 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:03 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-03-01
Lebanon24
23:00 | 2026-02-28
Lebanon24
14:00 | 2026-02-28
Lebanon24
10:08 | 2026-02-28
Lebanon24
10:03 | 2026-02-28
Lebanon24
09:58 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24