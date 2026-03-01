تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
01-03-2026 | 00:43
طائرة أقلعت به وعادت.. نجم برشلونة عالق في طهران ورحلة شاقة على الحدود
طائرة أقلعت به وعادت.. نجم برشلونة عالق في طهران ورحلة شاقة على الحدود photos 0
وجد الدولي المغربي منير الحدادي، نجم برشلونة السابق والمحترف في نادي الاستقلال الإيراني، نفسه عالقاً داخل الأراضي الإيرانية بعد الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل فجر السبت.

وكشفت تقارير إسبانية أن اللاعب كان قد استقل طائرته بالفعل استعداداً لمغادرة البلاد، إلا أن الهجوم أدى إلى إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات بشكل كامل، ليتم إنزاله من الطائرة وإعادته إلى المطار حيث بقي عالقاً في انتظار حلول بديلة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، تحرك الحدادي برفقة لاعبيْن آخرين باتجاه الحدود التركية عبر مدينة بازرغان شمال البلاد برحلة برية شاقة تمتد لنحو 11 ساعة، في محاولة لإنقاذ الموقف بعد استحالة السفر جواً.

ولم يكن الحدادي الوحيد في هذا المأزق. ففي مطار طهران، تفاجأ المدربان الإسبانيان بيبي لوسادا وإيميليو ألفاريز، العاملان في نادي برسبوليس، بإغلاق المطار فور وصولهما قادمين من أصفهان . وقد تسبب التصعيد العسكري في إلغاء جميع المسابقات الرياضية في اللحظات الأخيرة، وسط سعي رياضييْن أجانب لمغادرة البلاد.

في المقابل، حالف الحظ الحارس الإسباني أنطونيو أدان، زميل الحدادي في الاستقلال، حيث تمكن من المغادرة يوم الجمعة مستفيداً من أيام الراحة التي منحها النادي للاعبين، قبل ساعات فقط من إغلاق الأجواء .
