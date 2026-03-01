تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
السيتي يفوز بصعوبة على ليدز.. ويرفع الضغط على أرسنال
Lebanon 24
01-03-2026
|
03:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتزع
مانشستر سيتي
فوزاً صعباً خارج أرضه على ليدز
يونايتد
بنتيجة "1-0" ضمن الجولة الثامنة والعشرين من
الدوري الإنكليزي
الممتاز، مساء السبت، ليحقق ثلاث نقاط ثمينة في سباق القمة.
وسجّل أنطوان سيمنيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليواصل السيتي سلسلة نتائجه الإيجابية ويحقق فوزه الرابع توالياً، رافعاً رصيده إلى "59 نقطة" في المركز الثاني، خلف أرسنال المتصدر بـ"61 نقطة" الذي يستعد لاستقبال تشيلسي الأحد.
في المقابل، واصل ليدز نزيف النقاط بعد تعادلين في الجولتين الماضيتين، ليتجمد رصيده عند "31 نقطة" في المركز الخامس عشر.
وخاض سيتي اللقاء من دون هدافه إرلينغ هالاند بداعي الإصابة، وظهر باهتاً في الشوط الأول، بينما كان ليدز الطرف الأخطر وأهدر عدة فرص، قبل أن يتحسن أداء الضيوف بعد توقف قصير سمح للاعبين
المسلمين
بكسر صيامهم في
رمضان
.
وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، أنقذ حارس ليدز فرصتين أمام عمر مرموش ونيكو أورايلي، قبل أن يأتي هدف سيمنيو من كرة بينية لريان شرقي وعرضية من الظهير الأيسر
الجزائري
ريان آيت نوري.
في الشوط الثاني تبادل الفريقان المحاولات، وبرز كارل دارلو بتصديات حاسمة لصالح ليدز، فيما أضاع أصحاب الأرض فرصاً أخرى، لتنتهي المباراة بفوز السيتي وحصاد النقاط الثلاث.
