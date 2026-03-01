إيقاف نشاط كرة القدم في قطر

أعلن الاتحاد إيقاف النشاط وتأجيل كافة البطولات بدءا الأحد وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.



وتعرضت عواصم بعض الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين وإسرائيل بمشاركة .



Advertisement