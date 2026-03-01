تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
إيقاف نشاط كرة القدم في قطر
Lebanon 24
01-03-2026
|
04:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد
القطري
لكرة القدم
إيقاف النشاط وتأجيل كافة البطولات بدءا
من اليوم
الأحد وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.
وتعرضت عواصم بعض
الدول العربية
الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين
إيران
وإسرائيل بمشاركة
الولايات المتحدة الأمريكية
.
