Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بسبب الظروف الاقليمية.. تعليق قمة الأرجنتين وإسبانيا حتى إشعار آخر

Lebanon 24
01-03-2026 | 12:00
بسبب الظروف الاقليمية.. تعليق قمة الأرجنتين وإسبانيا حتى إشعار آخر
بسبب الظروف الاقليمية.. تعليق قمة الأرجنتين وإسبانيا حتى إشعار آخر photos 0
باتت القمة التاريخية بين منتخبي الأرجننتن وإسبانيا، على إستاد لوسيل المونديالي، مهددة بالتأجيل أو النقل حتى إشعار آخر، بسبب الظروف الإقليمية.

قال حساب منتخب إسبانيا الرسمي عبر إكس:

-إسبانيا ضد الأرجنتين  تعليق المباراة في الدوحة بشكل رسمي.

-لم يتم اتخاذ قرار نقلها من عدمه إلى الآن.

 -دراسة فسخ العقد حسب شركات التأمين.

 -الحقوق لدى قطر وقد تنقلها بتاريخ آخر.
وكان من المقرر أن يلتقي المنتخبان 27 آذار على إستاد لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويدخل منتخب إسبانيا المباراة وهو يمتلك واحدة من أعلى القيم السوقية في عالم كرة القدم، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لتشكيلته نحو 1.15 مليار يورو، ليحتل المركز الثالث عالمياً خلف إنجلترا والبرازيل، وذلك حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المختص بأرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية والمنتخبات. 

ويضم "لا روخا" كوكبة من ألمع النجوم الشباب وأصحاب الخبرة، يتقدمهم يامال، بيدري، غافي، ورودري، ما يمنح المنتخب الإسباني قوة اقتصادية هائلة تعكس حجم الاستثمارات في المواهب والبنية الكروية الحديثة.
