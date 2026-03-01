بسبب الظروف الاقليمية.. تعليق قمة الأرجنتين وإسبانيا حتى إشعار آخر

باتت القمة التاريخية بين منتخبي الأرجننتن وإسبانيا، على إستاد لوسيل المونديالي، مهددة بالتأجيل أو النقل حتى إشعار آخر، بسبب الظروف الإقليمية.



قال حساب منتخب الرسمي عبر إكس:



-إسبانيا ضد الأرجنتين تعليق المباراة في بشكل رسمي.



-لم يتم اتخاذ قرار نقلها من عدمه إلى الآن.



-دراسة فسخ العقد حسب شركات التأمين.



-الحقوق لدى قطر وقد تنقلها بتاريخ آخر.

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخبان 27 آذار على إستاد لوسيل المونديالي في العاصمة الدوحة.



ويدخل منتخب إسبانيا المباراة وهو يمتلك واحدة من أعلى القيم السوقية في عالم ، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لتشكيلته نحو 1.15 مليار ، ليحتل المركز الثالث عالمياً خلف والبرازيل، وذلك حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المختص بأرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية والمنتخبات.



ويضم "لا روخا" كوكبة من ألمع النجوم الشباب وأصحاب الخبرة، يتقدمهم يامال، ، غافي، ورودري، ما يمنح المنتخب الإسباني قوة اقتصادية هائلة تعكس حجم الاستثمارات في المواهب والبنية الكروية الحديثة.