مقابل 300 ألف إسترليني أسبوعياً.. سوبوسلاي سيجدد عقده مع ليفربول

ذكرت تقارير صحافية، الأحد، أن وافق على عرض إدارة لتجديد عقده حتى يونيو (حزيران) 2031.



قال حساب Topskills Sports UK عبر إكس: "قام ليفربول بتسريع المفاوضات لتلبية طلبات اللاعب المجري وإبعاد اهتمام ، الذي أبدى اهتماماً كبيراً باللاعب".

وأضاف: "وافق سوبوسلاي الذي صرح سابقاً بأن حلمه هو اللعب يوماً ما لريال على البقاء في ".



وتابع: "سيوقع العقد الجديد لمدة 3 سنوات في الأيام المقبلة بعد أن استجاب النادي لمطالبه المتعلقة بالأجر البالغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بما في ذلك المكافآت لصد العروض الأخرى".