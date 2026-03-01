تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مقابل 300 ألف إسترليني أسبوعياً.. سوبوسلاي سيجدد عقده مع ليفربول

Lebanon 24
01-03-2026 | 14:02
A-
A+
مقابل 300 ألف إسترليني أسبوعياً.. سوبوسلاي سيجدد عقده مع ليفربول
مقابل 300 ألف إسترليني أسبوعياً.. سوبوسلاي سيجدد عقده مع ليفربول photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت تقارير صحافية، الأحد، أن دومينيك سوبوسلاي وافق على عرض إدارة ليفربول لتجديد عقده حتى يونيو (حزيران) 2031.

قال حساب Topskills Sports UK عبر إكس: "قام ليفربول بتسريع المفاوضات لتلبية طلبات اللاعب المجري وإبعاد اهتمام ريال مدريد، الذي أبدى اهتماماً كبيراً باللاعب".
وأضاف: "وافق سوبوسلاي الذي صرح سابقاً بأن حلمه هو اللعب يوماً ما لريال مدريد على البقاء في أنفيلد".

وتابع: "سيوقع العقد الجديد لمدة 3 سنوات في الأيام المقبلة بعد أن استجاب النادي لمطالبه المتعلقة بالأجر البالغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بما في ذلك المكافآت لصد العروض الأخرى".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول... صلاح يدرس عروضاً من تركيا واميركا
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: إقرار زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: نحو 300 ألف شخص بدون كهرباء في أوديسا جراء هجوم روسي
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إحباط تهريب 300 ألف حبة كبتاغون في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24

دومينيك سوبوسلاي

ريال مدريد

نيك سو

أنفيلد

المجر

مدريد

ريال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2026-03-01
Lebanon24
12:00 | 2026-03-01
Lebanon24
07:42 | 2026-03-01
Lebanon24
06:11 | 2026-03-01
Lebanon24
04:56 | 2026-03-01
Lebanon24
03:26 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24