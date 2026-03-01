تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
مقابل 300 ألف إسترليني أسبوعياً.. سوبوسلاي سيجدد عقده مع ليفربول
Lebanon 24
01-03-2026
|
14:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت تقارير صحافية، الأحد، أن
دومينيك سوبوسلاي
وافق على عرض إدارة
ليفربول
لتجديد عقده حتى يونيو (حزيران) 2031.
قال حساب Topskills Sports UK عبر إكس: "قام ليفربول بتسريع المفاوضات لتلبية طلبات اللاعب المجري وإبعاد اهتمام
ريال مدريد
، الذي أبدى اهتماماً كبيراً باللاعب".
وأضاف: "وافق سوبوسلاي الذي صرح سابقاً بأن حلمه هو اللعب يوماً ما لريال
مدريد
على البقاء في
أنفيلد
".
وتابع: "سيوقع العقد الجديد لمدة 3 سنوات في الأيام المقبلة بعد أن استجاب النادي لمطالبه المتعلقة بالأجر البالغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بما في ذلك المكافآت لصد العروض الأخرى".
Advertisement
Advertisement
