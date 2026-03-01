تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بعد السقوط أمام فولهام.. توتنهام يواجه خطر الهبوط

Lebanon 24
01-03-2026 | 16:03
بعد السقوط أمام فولهام.. توتنهام يواجه خطر الهبوط
سقط نادي توتنهام هوتسبير في فخ الهزيمة أمام مضيفه فولهام 1-2، في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

هذه الخسارة هي الثانية توالياً للمدرب الجديد "إيغور تودور"، لتستمر سلسلة النتائج الكارثية للفريق الذي لم يتذوق طعم الانتصار في "البريميير ليغ" منذ بداية عام 2026.

وباغت فولهام ضيوفه بهدف مبكر في الدقيقة 7 عن طريق الويلزي هاري ويلسون، الذي استغل كرة عرضية من أوسكار بوب ليسددها بقوة في شباك الحارس غولييلمو فيكاريو.
ورغم محاولات توتنهام للعودة، ضاعف أليكس إيووبي الغلة لـ"الكوتيجرز" في الدقيقة 34 بتسديدة رائعة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتفوق مستحق لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، أجرى تودور عدة تبديلات هجومية، أثمرت عن هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66 برأسية من البرازيلي ريتشارليسون بعد عرضية متقنة من الشاب آرشي غراي.

ورغم الضغط المكثف في الدقائق الأخيرة، فشل توتنهام في إدراك التعادل، وسط تألق دفاع فولهام والحارس بيرند لينو.

ورفع فولهام رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز 16. 
غياب صلاح يكلّف ليفربول… تعادل قاتل أمام فولهام
سلام: لبنان يواجه خطر "القائمة السوداء" وصندوق النقد طلب تعديل "خطة الإنقاذ"
البيتكوين أمام مخاطر هبوط جديدة
بعد تعثر مانشستر سيتي أمام توتنهام.. هذا ما قاله غوارديولا
الدوري الإنكليزي

توتنهام هوتسبير

نادي توتنهام

البرازيل

إنكليزي

الويلزي

أوسكار

