بعد السقوط أمام فولهام.. توتنهام يواجه خطر الهبوط

سقط نادي في فخ الهزيمة أمام مضيفه فولهام 1-2، في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن الجولة 28 من الممتاز.



هذه الخسارة هي الثانية توالياً للمدرب الجديد " تودور"، لتستمر سلسلة النتائج الكارثية للفريق الذي لم يتذوق طعم الانتصار في "البريميير ليغ" منذ بداية عام 2026.



وباغت فولهام ضيوفه بهدف مبكر في الدقيقة 7 عن طريق هاري ويلسون، الذي استغل كرة عرضية من بوب ليسددها بقوة في شباك الحارس غولييلمو فيكاريو.

ورغم محاولات للعودة، ضاعف أليكس إيووبي الغلة لـ"الكوتيجرز" في الدقيقة 34 بتسديدة رائعة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتفوق مستحق لأصحاب الأرض.



وفي الشوط الثاني، أجرى تودور عدة تبديلات هجومية، أثمرت عن هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66 برأسية من البرازيلي ريتشارليسون بعد عرضية متقنة من الشاب آرشي .



ورغم الضغط المكثف في الدقائق الأخيرة، فشل توتنهام في إدراك التعادل، وسط تألق دفاع فولهام والحارس بيرند لينو.



ورفع فولهام رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز 16.