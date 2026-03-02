قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

أوقعت قرعة دور 16 ودور الثمانية وقبل النهائي، التي أُجريت اليوم الجمعة، مانشستر سيتي في مواجهة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال للمرة السادسة منذ موسم 2019-2020.



وكان الفريقان قد التقيا مرة واحدة خلال مرحلة الدوري حين قلب مانشستر سيتي تأخره ليفوز 2-1 في كانون الأول.



وسيواجه حامل اللقب سان جيرمان فريق تشيلسي في إعادة لنهائي للأندية العام الماضي، الذي شهد إثارة كبيرة وانتهى بفوز النادي الإنجليزي.



أما أرسنال، متصدر مرحلة الدوري، فسيتقابل مع باير ليفركوزن، بينما يلعب بايرن ميونيخ، الذي حل ثانيا أمام أتلانتا. وسيصطدم نيوكاسل يونايتد ببرشلونة، فيما يلتقي ليفربول مع غلطة سراي .



وفي مواجهة أخرى قوية، يلعب توتنهام هوتسبير، الذي يعاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام أتليتيكو ، بينما يواجه بودو/جليمت النرويجي، الذي حقق انتصارات بارزة هذا الموسم على مانشستر سيتي وأتليتيكو وإنتر ميلان، فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.



وفيما يلي نتيجة القرعة التي سحبت اليوم الجمعة في مقر (اليويفا) في نيون:



دور الـ16



مدريد ضد مانشستر سيتي



بودو/غليمت ضد سبورتنغ لشبونة



باريس سان جيرمان ضد تشيلسي



نيوكاسل يونايتد ضد



غلطة سراي ضد ليفربول



أتليتيكو مدريد ضد توتنهام هوتسبير



أتلانتا ضد بايرن ميونيخ



باير ليفركوزن ضد أرسنال



دور الثمانية



باريس سان جيرمان/تشيلسي ضد غلطة سراي/ليفربول



ريال مدريد/مانشستر سيتي ضد أتلانتا/بايرن



نيوكاسل/برشلونة ضد أتليتيكو/توتنهام



بودو/سبورتنغ ضد ليفركوزن/أرسنال



مواعيد مباريات الذهاب والإياب



دور الـ16: 10-11 آذار و17-18آذار



دور الثمانية: 7-8 نيسان و14-15نيسان



قبل النهائي: 28-29 نيسان و5-6ايار



النهائي: 30 ايار في بودابست

