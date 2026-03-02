تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

Lebanon 24
02-03-2026 | 02:19
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي photos 0
أوقعت قرعة دور 16 ودور الثمانية وقبل النهائي، التي أُجريت اليوم الجمعة، مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة منذ موسم 2019-2020.

وكان الفريقان قد التقيا مرة واحدة خلال مرحلة الدوري حين قلب مانشستر سيتي تأخره ليفوز 2-1 في كانون الأول.

وسيواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان فريق تشيلسي في إعادة لنهائي كأس العالم للأندية العام الماضي، الذي شهد إثارة كبيرة وانتهى بفوز النادي الإنجليزي.

أما أرسنال، متصدر مرحلة الدوري، فسيتقابل مع باير ليفركوزن، بينما يلعب بايرن ميونيخ، الذي حل ثانيا أمام أتلانتا. وسيصطدم نيوكاسل يونايتد ببرشلونة، فيما يلتقي ليفربول مع غلطة سراي التركي.

وفي مواجهة أخرى قوية، يلعب توتنهام هوتسبير، الذي يعاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام أتليتيكو مدريد، بينما يواجه بودو/جليمت النرويجي، الذي حقق انتصارات بارزة هذا الموسم على مانشستر سيتي وأتليتيكو وإنتر ميلان، فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وفيما يلي نتيجة القرعة التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في نيون:

دور الـ16

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

بودو/غليمت ضد سبورتنغ لشبونة

باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة

غلطة سراي ضد ليفربول

أتليتيكو مدريد ضد توتنهام هوتسبير

أتلانتا ضد بايرن ميونيخ

باير ليفركوزن ضد أرسنال

دور الثمانية

باريس سان جيرمان/تشيلسي ضد غلطة سراي/ليفربول

ريال مدريد/مانشستر سيتي ضد أتلانتا/بايرن

نيوكاسل/برشلونة ضد أتليتيكو/توتنهام

بودو/سبورتنغ ضد ليفركوزن/أرسنال

مواعيد مباريات الذهاب والإياب

دور الـ16: 10-11 آذار و17-18آذار

دور الثمانية: 7-8 نيسان و14-15نيسان

قبل النهائي: 28-29 نيسان و5-6ايار

النهائي: 30 ايار في بودابست
