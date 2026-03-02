أريبيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي.. وعودة رودريغو وهاوسن

أعلن ألفارو أريبيلوا، مدرب ، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة خيتافي، مساء الاثنين، على ، ضمن منافسات الجولة 26 من .



وشهدت القائمة عودة البرازيلي رودريجو والمدافع دين هاوسن بعد تعافيهما من الإصابات التي أبعدتهما عن المباريات الماضية.

في المقابل، تتواصل غيابات عدة لاعبين مؤثرين بسبب الإصابات، على رأسهم (الركبة)، وجود بيلينغهام (أوتار الركبة)، وإيدر ميليتاو (أوتار الركبة)، وداني سيبايوس (عضلة السمانة)، وراؤول أسينسيو (الرقبة) . كما يعد إدواردو كامافينغا موضع شك بسبب معاناته من مشكلة في الأسنان .



ويدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، متأخراً بأربع نقاط عن المتصدر مع مباراة مؤجلة، بينما يحتل خيتافي المركز برصيد 29 نقطة.