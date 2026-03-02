تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
أريبيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي.. وعودة رودريغو وهاوسن
Lebanon 24
02-03-2026
|
08:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن ألفارو أريبيلوا، مدرب
ريال مدريد
، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة خيتافي، مساء الاثنين، على
ملعب سانتياغو برنابيو
، ضمن منافسات الجولة 26 من
الدوري الإسباني
.
وشهدت القائمة عودة
الثنائي
البرازيلي رودريجو والمدافع دين هاوسن بعد تعافيهما من الإصابات التي أبعدتهما عن المباريات الماضية.
في المقابل، تتواصل غيابات عدة لاعبين مؤثرين بسبب الإصابات، على رأسهم
كيليان مبابي
(الركبة)، وجود بيلينغهام (أوتار الركبة)، وإيدر ميليتاو (أوتار الركبة)، وداني سيبايوس (عضلة السمانة)، وراؤول أسينسيو (الرقبة) . كما يعد إدواردو كامافينغا موضع شك بسبب معاناته من مشكلة في الأسنان .
ويدخل
ريال
مدريد
المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، متأخراً بأربع نقاط عن المتصدر
برشلونة
مع مباراة مؤجلة، بينما يحتل خيتافي المركز
الرابع عشر
برصيد 29 نقطة.
