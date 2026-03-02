الاتحاد السعودي يبحث مع أندية آسيا حلول تأجيل دور الـ16.. ومهلة حتى الثلاثاء

كشف الاتحاد السعودي يوم الاثنين عقد اجتماع تنسيقي حضره ممثلو إدارتي المسابقات في الاتحاد ورابطة المحترفين وممثلو الأندية المشاركة في البطولات الآسيوية، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمنافسات دوري أبطال للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.



وذكرت جريدة أن الاجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي ضمن خطة عمل في الاتحاد، بهدف مواءمة مشاركة الأندية السعودية قارياً مع الروزنامة المحلية، استمراراً لنهج التنسيق مع الأندية والاستماع إلى آرائهم للوصول إلى حلول تنظيمية تخدم مصلحة السعودية وممثليها في آسيا.



واستعرض المجتمعون بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن تأجيل مباريات دور الـ16 من البطولتين، وناقشوا ما تبقى من أجندة الأندية المشاركة آسيوياً ومحلياً ومدى تأثير أي تعديلات محتملة على جدول المنافسات.



كما تناول الاجتماع الحلول المقترحة من الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين ومدى ملاءمتها للروزنامة المحلية، وانتهى إلى التوصل لعدد من الحلول التي سيجري رفعها إلى الاتحاد الآسيوي.



واتُّفق على منح الأندية مهلة لدراسة الحلول وتقديم مرئياتها، على أن يكون ظهر يوم الثلاثاء آخر موعد لتسلم المقترحات تمهيداً لرفعها للاتحاد الآسيوي واتخاذ ما يلزم بعد التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.

