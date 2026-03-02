تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
الاتحاد السعودي يبحث مع أندية آسيا حلول تأجيل دور الـ16.. ومهلة حتى الثلاثاء
Lebanon 24
02-03-2026
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الاتحاد السعودي
لكرة القدم
يوم الاثنين عقد اجتماع تنسيقي حضره ممثلو إدارتي المسابقات في الاتحاد ورابطة
دوري
المحترفين وممثلو الأندية
السعودية
المشاركة في البطولات الآسيوية، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمنافسات دوري أبطال
آسيا
للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.
وذكرت جريدة
الشرق الأوسط
أن الاجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي ضمن خطة عمل
الأمانة العامة
في الاتحاد، بهدف مواءمة مشاركة الأندية السعودية قارياً مع الروزنامة المحلية، استمراراً لنهج التنسيق مع الأندية والاستماع إلى آرائهم للوصول إلى حلول تنظيمية تخدم مصلحة
الكرة
السعودية وممثليها في آسيا.
واستعرض المجتمعون بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن تأجيل مباريات دور الـ16 من البطولتين، وناقشوا ما تبقى من أجندة الأندية المشاركة آسيوياً ومحلياً ومدى تأثير أي تعديلات محتملة على جدول المنافسات.
كما تناول الاجتماع الحلول المقترحة من الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين ومدى ملاءمتها للروزنامة المحلية، وانتهى إلى التوصل لعدد من الحلول التي سيجري رفعها إلى الاتحاد الآسيوي.
واتُّفق على منح الأندية مهلة لدراسة الحلول وتقديم مرئياتها، على أن يكون ظهر يوم الثلاثاء آخر موعد لتسلم المقترحات تمهيداً لرفعها للاتحاد الآسيوي واتخاذ ما يلزم بعد التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا
Lebanon 24
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا
02/03/2026 18:23:19
02/03/2026 18:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية الدنمارك : الأزمة مع واشنطن لا تزال قائمة حول غرينلاند ولا حلول حتى الآن
Lebanon 24
وزير خارجية الدنمارك : الأزمة مع واشنطن لا تزال قائمة حول غرينلاند ولا حلول حتى الآن
02/03/2026 18:23:19
02/03/2026 18:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم هاشم: تأجيل الانتخابات "تداول سياسي" والمهل الدستورية لا تزال قائمة
Lebanon 24
قاسم هاشم: تأجيل الانتخابات "تداول سياسي" والمهل الدستورية لا تزال قائمة
02/03/2026 18:23:19
02/03/2026 18:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس السوري تطورات الأوضاع في المنطقة
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس السوري تطورات الأوضاع في المنطقة
02/03/2026 18:23:19
02/03/2026 18:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمانة العامة
الشرق الأوسط
لكرة القدم
كرة القدم
السعودية
السعود
سعودي
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
رواتب توتنهام مهددة بخفض 50%
Lebanon 24
رواتب توتنهام مهددة بخفض 50%
10:50 | 2026-03-02
02/03/2026 10:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
غيابات مؤثّرة لمبابي
Lebanon 24
غيابات مؤثّرة لمبابي
10:47 | 2026-03-02
02/03/2026 10:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سيميوني يحذر من برشلونة قبل الإياب: خصم هجومي ومن بين الأكثر تنافسية في أوروبا
Lebanon 24
سيميوني يحذر من برشلونة قبل الإياب: خصم هجومي ومن بين الأكثر تنافسية في أوروبا
09:38 | 2026-03-02
02/03/2026 09:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أريبيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي.. وعودة رودريغو وهاوسن
Lebanon 24
أريبيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي.. وعودة رودريغو وهاوسن
08:43 | 2026-03-02
02/03/2026 08:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي
Lebanon 24
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي
02:19 | 2026-03-02
02/03/2026 02:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
02:15 | 2026-03-02
02/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
10:50 | 2026-03-02
رواتب توتنهام مهددة بخفض 50%
10:47 | 2026-03-02
غيابات مؤثّرة لمبابي
09:38 | 2026-03-02
سيميوني يحذر من برشلونة قبل الإياب: خصم هجومي ومن بين الأكثر تنافسية في أوروبا
08:43 | 2026-03-02
أريبيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي.. وعودة رودريغو وهاوسن
02:19 | 2026-03-02
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي
00:00 | 2026-03-02
لـ"تعديه بالضرب" على ابن أسطورة الزمالك.. إيقاف إداري الأهلي 8 مباريات
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 18:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 18:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 18:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24