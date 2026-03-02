تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

الاتحاد السعودي يبحث مع أندية آسيا حلول تأجيل دور الـ16.. ومهلة حتى الثلاثاء

Lebanon 24
02-03-2026 | 10:45
الاتحاد السعودي يبحث مع أندية آسيا حلول تأجيل دور الـ16.. ومهلة حتى الثلاثاء
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين عقد اجتماع تنسيقي حضره ممثلو إدارتي المسابقات في الاتحاد ورابطة دوري المحترفين وممثلو الأندية السعودية المشاركة في البطولات الآسيوية، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

وذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الاجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي ضمن خطة عمل الأمانة العامة في الاتحاد، بهدف مواءمة مشاركة الأندية السعودية قارياً مع الروزنامة المحلية، استمراراً لنهج التنسيق مع الأندية والاستماع إلى آرائهم للوصول إلى حلول تنظيمية تخدم مصلحة الكرة السعودية وممثليها في آسيا.

واستعرض المجتمعون بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن تأجيل مباريات دور الـ16 من البطولتين، وناقشوا ما تبقى من أجندة الأندية المشاركة آسيوياً ومحلياً ومدى تأثير أي تعديلات محتملة على جدول المنافسات.

كما تناول الاجتماع الحلول المقترحة من الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين ومدى ملاءمتها للروزنامة المحلية، وانتهى إلى التوصل لعدد من الحلول التي سيجري رفعها إلى الاتحاد الآسيوي.

واتُّفق على منح الأندية مهلة لدراسة الحلول وتقديم مرئياتها، على أن يكون ظهر يوم الثلاثاء آخر موعد لتسلم المقترحات تمهيداً لرفعها للاتحاد الآسيوي واتخاذ ما يلزم بعد التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.
الأمانة العامة

الشرق الأوسط

لكرة القدم

كرة القدم

السعودية

السعود

سعودي

العلا

