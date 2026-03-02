غيابات مؤثّرة لمبابي

كشفت جريدة ماركا أن كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد سافر الأسبوع الماضي إلى فرنسا لاستشارة عدد من المتخصصين بسبب إصابته بالتواء في ركبته اليسرى، والتي يعاني منها منذ كانون الأول وتسببت في غيابه عن أكثر من مباراة، بينها مواجهة بنفيكا الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.
وبحسب التقرير، ومع غياب التحسن اختار مبابي البحث عن رأي طبي متخصص في بلاده، لذلك لم يتواجد في ملعب سانتياغو برنابيو خلال مواجهة ريال مدريد
وبنفيكا، مستغلاً ذلك اليوم للسفر بإذن من النادي. وأضافت ماركا أن اللاعب غير راضٍ تماماً عن الخدمات الطبية في ريال مدريد، ويعتقد أنها لم تنجح خلال الأشهر الثلاثة الماضية في إيجاد حل فعّال لمشكلته.
وأشار التقرير إلى أن مبابي بدأ يشعر بآلام في ركبته اليسرى يوم 7 كانون الأول، ومنذ ذلك الحين يتنقل بين المشاركة والغياب دون أن تختفي المشكلة نهائياً.
وفي سياق متصل، تحدثت تقارير إسبانية عن موقفه من مواجهة مانشستر سيتي
، إذ قالت إذاعة كادينا سير إن مبابي لن يتمكن من المشاركة في مباراة الذهاب يوم 11 آذار ضمن دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا
، مع احتمال مشاركته لدقائق في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، كما أشارت التقارير إلى غيابه عن مباراتي خيتافي وسيلتا فيغو المقبلتين.
وخاض مبابي مع ريال مدريد هذا الموسم 33 مباراة مسجلاً 38 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى، وبحسب النص يتصدر ترتيب الهدافين في دوري
أبطال أوروبا والدوري الإسباني.