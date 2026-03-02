تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

غيابات مؤثّرة لمبابي

Lebanon 24
02-03-2026 | 10:47
A-
A+
غيابات مؤثّرة لمبابي
غيابات مؤثّرة لمبابي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت جريدة ماركا أن كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد سافر الأسبوع الماضي إلى فرنسا لاستشارة عدد من المتخصصين بسبب إصابته بالتواء في ركبته اليسرى، والتي يعاني منها منذ كانون الأول وتسببت في غيابه عن أكثر من مباراة، بينها مواجهة بنفيكا الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقرير، ومع غياب التحسن اختار مبابي البحث عن رأي طبي متخصص في بلاده، لذلك لم يتواجد في ملعب سانتياغو برنابيو خلال مواجهة ريال مدريد وبنفيكا، مستغلاً ذلك اليوم للسفر بإذن من النادي. وأضافت ماركا أن اللاعب غير راضٍ تماماً عن الخدمات الطبية في ريال مدريد، ويعتقد أنها لم تنجح خلال الأشهر الثلاثة الماضية في إيجاد حل فعّال لمشكلته.

وأشار التقرير إلى أن مبابي بدأ يشعر بآلام في ركبته اليسرى يوم 7 كانون الأول، ومنذ ذلك الحين يتنقل بين المشاركة والغياب دون أن تختفي المشكلة نهائياً.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير إسبانية عن موقفه من مواجهة مانشستر سيتي، إذ قالت إذاعة كادينا سير إن مبابي لن يتمكن من المشاركة في مباراة الذهاب يوم 11 آذار ضمن دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مع احتمال مشاركته لدقائق في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، كما أشارت التقارير إلى غيابه عن مباراتي خيتافي وسيلتا فيغو المقبلتين.

وخاض مبابي مع ريال مدريد هذا الموسم 33 مباراة مسجلاً 38 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى، وبحسب النص يتصدر ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بكلمات مؤثرة جدًا... فنانة شهيرة تنعى والدها!
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير هاري في رسالة مُؤثّرة للأطفال: يعيشون تحديات يصعب على معظمنا تصورها
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... لحظة مؤثرة لمحمد رمضان في هولندا
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الشامي يخلّد ذكرى شقيقه برسالة مؤثرة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإسباني

كيليان مبابي

مانشستر سيتي

ريال مدريد

مانشستر

أوروبا

كيليان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:45 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:43 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-03-02
Lebanon24
10:45 | 2026-03-02
Lebanon24
09:38 | 2026-03-02
Lebanon24
08:43 | 2026-03-02
Lebanon24
02:19 | 2026-03-02
Lebanon24
00:00 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24