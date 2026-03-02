غيابات مؤثّرة لمبابي

كشفت جريدة ماركا أن مهاجم سافر الأسبوع الماضي إلى لاستشارة عدد من المتخصصين بسبب إصابته بالتواء في ركبته اليسرى، والتي يعاني منها منذ كانون الأول وتسببت في غيابه عن أكثر من مباراة، بينها مواجهة بنفيكا الأخيرة في .



وبحسب التقرير، ومع غياب التحسن اختار مبابي البحث عن رأي طبي متخصص في بلاده، لذلك لم يتواجد في ملعب سانتياغو برنابيو خلال مواجهة وبنفيكا، مستغلاً ذلك اليوم للسفر بإذن من النادي. وأضافت ماركا أن اللاعب غير راضٍ تماماً عن الخدمات الطبية في ريال مدريد، ويعتقد أنها لم تنجح خلال الأشهر الثلاثة الماضية في إيجاد حل فعّال لمشكلته.



وأشار التقرير إلى أن مبابي بدأ يشعر بآلام في ركبته اليسرى يوم 7 كانون الأول، ومنذ ذلك الحين يتنقل بين المشاركة والغياب دون أن تختفي المشكلة نهائياً.



وفي سياق متصل، تحدثت تقارير إسبانية عن موقفه من مواجهة ، إذ قالت إذاعة كادينا سير إن مبابي لن يتمكن من المشاركة في مباراة الذهاب يوم 11 آذار ضمن دور الـ16 لدوري أبطال ، مع احتمال مشاركته لدقائق في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، كما أشارت التقارير إلى غيابه عن مباراتي خيتافي وسيلتا فيغو المقبلتين.



وخاض مبابي مع ريال مدريد هذا الموسم 33 مباراة مسجلاً 38 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى، وبحسب النص يتصدر ترتيب الهدافين في أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

Advertisement