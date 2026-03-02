تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

رواتب توتنهام مهددة بخفض 50%

Lebanon 24
02-03-2026 | 10:50
رواتب توتنهام مهددة بخفض 50%
ذكرت شبكة ذا أثليتك أن لاعبي توتنام قد يواجهون تقليصات كبيرة في رواتبهم إذا هبط النادي من الدوري الإنجليزي، بسبب بنود مُدرجة في عقودهم. وبحسب التقرير، فإن معظم لاعبي الفريق الأول يملكون عقوداً تتضمن تخفيضات إلزامية في حال الهبوط، على أن تنخفض أجور الغالبية العظمى منهم بنحو 50% تقريباً.

وجاء ذلك في وقت سقط فيه توتنام أمام فولام 2-1 في الجولة الـ28 مساء الأحد، ليتلقى خسارته الرابعة على التوالي ويتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الـ16، مبتعداً بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ولم يحقق توتنام أي فوز في الدوري خلال 2026، منذ انتصاره على كريستال بالاس 1-0 يوم 28 كانون الأول من العام الماضي. وبعدها تعادل مع برينتفورد وسندرلاند وبيرنلي ومانشستر سيتي، وخسر أمام بورنموث ووست هام ونيوكاسل ومانشستر يونايتد وأرسنال وفولام.
