رواتب توتنهام مهددة بخفض 50%

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن لاعبي توتنام قد يواجهون تقليصات كبيرة في رواتبهم إذا هبط النادي من الدوري الإنجليزي، بسبب بنود مُدرجة في عقودهم. وبحسب التقرير، فإن معظم لاعبي الفريق الأول يملكون عقوداً تتضمن تخفيضات إلزامية في حال الهبوط، على أن تنخفض أجور الغالبية العظمى منهم بنحو 50% تقريباً.



وجاء ذلك في وقت سقط فيه توتنام أمام فولام 2-1 في الجولة الـ28 مساء الأحد، ليتلقى خسارته الرابعة على التوالي ويتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الـ16، مبتعداً بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.



ولم يحقق توتنام أي فوز في الدوري خلال 2026، منذ انتصاره على 1-0 يوم 28 كانون الأول من العام الماضي. وبعدها تعادل مع برينتفورد وسندرلاند وبيرنلي ومانشستر سيتي، وخسر أمام بورنموث ووست هام ونيوكاسل ومانشستر وأرسنال وفولام.

