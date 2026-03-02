تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
رواتب توتنهام مهددة بخفض 50%
Lebanon 24
02-03-2026
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت شبكة ذا أثليتك أن لاعبي توتنام قد يواجهون تقليصات كبيرة في رواتبهم إذا هبط النادي من الدوري الإنجليزي، بسبب بنود مُدرجة في عقودهم. وبحسب التقرير، فإن معظم لاعبي الفريق الأول يملكون عقوداً تتضمن تخفيضات إلزامية في حال الهبوط، على أن تنخفض أجور الغالبية العظمى منهم بنحو 50% تقريباً.
وجاء ذلك في وقت سقط فيه توتنام أمام فولام 2-1 في الجولة الـ28 مساء الأحد، ليتلقى خسارته الرابعة على التوالي ويتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الـ16، مبتعداً بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.
ولم يحقق توتنام أي فوز في الدوري خلال 2026، منذ انتصاره على
كريستال بالاس
1-0 يوم 28 كانون الأول من العام الماضي. وبعدها تعادل مع برينتفورد وسندرلاند وبيرنلي ومانشستر سيتي، وخسر أمام بورنموث ووست هام ونيوكاسل ومانشستر
يونايتد
وأرسنال وفولام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسى والصمد يبحثان زيادة رواتب العسكريين 50% وضم الإضافات للأساس
Lebanon 24
منسى والصمد يبحثان زيادة رواتب العسكريين 50% وضم الإضافات للأساس
02/03/2026 18:25:29
02/03/2026 18:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللقاء الديمقراطي": لدمج 50 بالمئة من المساعدات الاجتماعية في أساس الرواتب
Lebanon 24
"اللقاء الديمقراطي": لدمج 50 بالمئة من المساعدات الاجتماعية في أساس الرواتب
02/03/2026 18:25:29
02/03/2026 18:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: أكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال
Lebanon 24
جابر: أكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال
02/03/2026 18:25:29
02/03/2026 18:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شامل روكز أمام العسكريين المتقاعدين: رئيس الحكومة التزم بمطالبنا وبموضوع رواتبنا ونحن مصرّون على الزيادة 50 في المئة
Lebanon 24
شامل روكز أمام العسكريين المتقاعدين: رئيس الحكومة التزم بمطالبنا وبموضوع رواتبنا ونحن مصرّون على الزيادة 50 في المئة
02/03/2026 18:25:29
02/03/2026 18:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
مانشستر سيتي
نيوكاسل
مانشستر
يونايتد
أرسنال
تابع
قد يعجبك أيضاً
غيابات مؤثّرة لمبابي
Lebanon 24
غيابات مؤثّرة لمبابي
10:47 | 2026-03-02
02/03/2026 10:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يبحث مع أندية آسيا حلول تأجيل دور الـ16.. ومهلة حتى الثلاثاء
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يبحث مع أندية آسيا حلول تأجيل دور الـ16.. ومهلة حتى الثلاثاء
10:45 | 2026-03-02
02/03/2026 10:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سيميوني يحذر من برشلونة قبل الإياب: خصم هجومي ومن بين الأكثر تنافسية في أوروبا
Lebanon 24
سيميوني يحذر من برشلونة قبل الإياب: خصم هجومي ومن بين الأكثر تنافسية في أوروبا
09:38 | 2026-03-02
02/03/2026 09:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أريبيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي.. وعودة رودريغو وهاوسن
Lebanon 24
أريبيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي.. وعودة رودريغو وهاوسن
08:43 | 2026-03-02
02/03/2026 08:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي
Lebanon 24
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي
02:19 | 2026-03-02
02/03/2026 02:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
02:15 | 2026-03-02
02/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
10:47 | 2026-03-02
غيابات مؤثّرة لمبابي
10:45 | 2026-03-02
الاتحاد السعودي يبحث مع أندية آسيا حلول تأجيل دور الـ16.. ومهلة حتى الثلاثاء
09:38 | 2026-03-02
سيميوني يحذر من برشلونة قبل الإياب: خصم هجومي ومن بين الأكثر تنافسية في أوروبا
08:43 | 2026-03-02
أريبيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي.. وعودة رودريغو وهاوسن
02:19 | 2026-03-02
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي
00:00 | 2026-03-02
لـ"تعديه بالضرب" على ابن أسطورة الزمالك.. إيقاف إداري الأهلي 8 مباريات
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 18:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 18:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 18:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24