وداعاً لـتمثيل الإصابات.. قانون يُجبر اللاعبين على البقاء خارج الملعب لدقيقة

أقر (IFAB) حزمة تعديلات ثورية تدخل حيز التنفيذ في 2026، تهدف إلى على إضاعة الوقت وتغيير وجه اللعبة.

وأبرز هذه القوانين "قاعدة الـ 5 ثوانٍ" لتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، مع فرض عقوبة ركنية للمنافس في حال التأخير. كما ألزم القانون الجديد اللاعب المستبدل بمغادرة الملعب خلال 10 ثوانٍ فقط، وإلا سيُجبر فريقه على اللعب منقوصاً لمدة دقيقة كاملة قبل دخول البديل.



وشملت التعديلات منح حكام الفيديو (VAR) صلاحيات أوسع لتصحيح الإنذارات الثانية الخاطئة والركلات الركنية غير الصحيحة، مع إقرار ارتداء الحكام لكاميرات توثيقية. كما نص القانون على بقاء اللاعب المصاب خارج الملعب لمدة دقيقة بعد تلقيه العلاج لضمان عدم ادعاء الإصابة، فيما فتح المجلس مشاورات لمنع ظاهرة "تغطية الأفواه" أثناء الحديث مع الحكام أو الخصوم، في خطوة وصفت بالأجرأ لتطوير مستقبل الساحرة المستديرة.