وداعاً لـتمثيل الإصابات.. قانون يُجبر اللاعبين على البقاء خارج الملعب لدقيقة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
2
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
وداعاً لـ"تمثيل" الإصابات.. قانون يُجبر اللاعبين على البقاء خارج الملعب لدقيقة
Lebanon 24
02-03-2026
|
12:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقر
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم
(IFAB) حزمة تعديلات ثورية تدخل حيز التنفيذ في
تموز
2026، تهدف إلى
القضاء
على إضاعة الوقت وتغيير وجه اللعبة.
وأبرز هذه القوانين "قاعدة الـ 5 ثوانٍ" لتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، مع فرض عقوبة ركنية للمنافس في حال التأخير. كما ألزم القانون الجديد اللاعب المستبدل بمغادرة الملعب خلال 10 ثوانٍ فقط، وإلا سيُجبر فريقه على اللعب منقوصاً لمدة دقيقة كاملة قبل دخول البديل.
وشملت التعديلات منح حكام الفيديو (VAR) صلاحيات أوسع لتصحيح الإنذارات الثانية الخاطئة والركلات الركنية غير الصحيحة، مع إقرار ارتداء الحكام لكاميرات توثيقية. كما نص القانون على بقاء اللاعب المصاب خارج الملعب لمدة دقيقة بعد تلقيه العلاج لضمان عدم ادعاء الإصابة، فيما فتح المجلس مشاورات لمنع ظاهرة "تغطية الأفواه" أثناء الحديث مع الحكام أو الخصوم، في خطوة وصفت بالأجرأ لتطوير مستقبل الساحرة المستديرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي لـ"العربية إنكليزي": 90 قذيفة دقيقة استخدمت بالضربات على داعش بسوريا
Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"العربية إنكليزي": 90 قذيفة دقيقة استخدمت بالضربات على داعش بسوريا
03/03/2026 04:04:24
03/03/2026 04:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
03/03/2026 04:04:24
03/03/2026 04:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نصار: نشاط "حزب الله "العسكري والأمني خارج عن القانون
Lebanon 24
نصار: نشاط "حزب الله "العسكري والأمني خارج عن القانون
03/03/2026 04:04:24
03/03/2026 04:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح خارجية لـ"حزب الله" بعدم التدخّل في النزاع الايراني- الاميركي
Lebanon 24
نصائح خارجية لـ"حزب الله" بعدم التدخّل في النزاع الايراني- الاميركي
03/03/2026 04:04:24
03/03/2026 04:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم
الاتحاد الدولي لكرة القدم
مجلس الاتحاد الدولي
الدولي لكرة القدم
الاتحاد الدولي
مجلس الاتحاد
اتحاد الدول
لكرة القدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
غوارديولا: صيام اللاعبين المسلمين لا يؤثر على اختياراتي وهم قادرون على العطاء
Lebanon 24
غوارديولا: صيام اللاعبين المسلمين لا يؤثر على اختياراتي وهم قادرون على العطاء
15:53 | 2026-03-02
02/03/2026 03:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تقاطع "كأس العالم" في أميركا... والعراق البديل الأول!
Lebanon 24
إيران تقاطع "كأس العالم" في أميركا... والعراق البديل الأول!
13:31 | 2026-03-02
02/03/2026 01:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب توتنهام مهددة بخفض 50%
Lebanon 24
رواتب توتنهام مهددة بخفض 50%
10:50 | 2026-03-02
02/03/2026 10:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
غيابات مؤثّرة لمبابي
Lebanon 24
غيابات مؤثّرة لمبابي
10:47 | 2026-03-02
02/03/2026 10:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يبحث مع أندية آسيا حلول تأجيل دور الـ16.. ومهلة حتى الثلاثاء
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يبحث مع أندية آسيا حلول تأجيل دور الـ16.. ومهلة حتى الثلاثاء
10:45 | 2026-03-02
02/03/2026 10:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
14:22 | 2026-03-02
02/03/2026 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
02:15 | 2026-03-02
02/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
06:27 | 2026-03-02
02/03/2026 06:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
07:01 | 2026-03-02
02/03/2026 07:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:53 | 2026-03-02
غوارديولا: صيام اللاعبين المسلمين لا يؤثر على اختياراتي وهم قادرون على العطاء
13:31 | 2026-03-02
إيران تقاطع "كأس العالم" في أميركا... والعراق البديل الأول!
10:50 | 2026-03-02
رواتب توتنهام مهددة بخفض 50%
10:47 | 2026-03-02
غيابات مؤثّرة لمبابي
10:45 | 2026-03-02
الاتحاد السعودي يبحث مع أندية آسيا حلول تأجيل دور الـ16.. ومهلة حتى الثلاثاء
09:38 | 2026-03-02
سيميوني يحذر من برشلونة قبل الإياب: خصم هجومي ومن بين الأكثر تنافسية في أوروبا
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
03/03/2026 04:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
03/03/2026 04:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03/03/2026 04:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24